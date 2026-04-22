Будущая пенсия для ФЛП: можно ли удвоить страховой стаж, если есть работа

Украинцы могут иметь несколько источников уплаты единого социального взноса. Благодаря начислению средств человек увеличивает свой страховой стаж, необходимый для пенсионного обеспечения в будущем. Возникает вопрос, будет ли стаж удваиваться, если ФЛП в 2026 году одновременно является наемным работником.

Как начисляют страховой стаж

Уплачивая ЕСВ, украинцы обеспечивают себе пенсию в будущем. Дабы страховой стаж начислялся, необходимо ежемесячно пополнять государственный бюджет на минимальную сумму — 1 902,34 грн (действует по состоянию на 2026 год).

Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", один платеж обеспечивает одним месяцем стажа. А количество взносов в течение месяца никак не влияет на увеличение страхового стажа. Другими словами, невозможно 10 раз заплатить ЕСВ в апреле и получить 10 месяцев стажа.

Удваивается ли стаж для ФЛП

Физические лица-предприниматели платят единый социальный взнос за себя, это обязанность каждого ФЛП в Украине. В то же время немало самозанятых лиц являются наемными сотрудниками, то есть имеют официальное место работы. Законодательство позволяет ФЛП не платить ЕСВ, если за него это делает работодатель.

Соответствующая норма очерчена статьей 4 закона "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". Но возникает логичный вопрос: можно ли удвоить свой стаж, сделав два взноса в течение месяца — за ФЛП и наемного работника?

Ответ очевиден. Стаж не увеличивается для предпринимателей, которые из разных источников дважды уплатили единый социальный взнос. Один платеж "сгорит", его не вернут как ошибочный. Однако добровольное увеличение суммы ЕСВ может повысить размер будущей пенсии, поскольку он зависит не только от страхового стажа.

Что еще нужно знать украинцам

