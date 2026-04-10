Налоги и правила для ФЛП 1 группы: как вести деятельность без штрафов в 2026 году

Украинцам, которые планируют открыть ФЛП в 2026 году, не помешает заранее узнать об условиях пребывания на конкретной группе единого налога. Выбор группы зависит от деятельности и предполагает разную финансовую нагрузку. Плюс государство установило строгие ограничения по способам расчета и клиентам.

Налоги для ФЛП 1 группы в 2026

Во избежание проблем с Государственной налоговой службой физические лица-предприниматели должны регулярно платить налоги и подавать декларации. ФЛП 1 группы ежемесячно отчисляет в госбюджет три обязательных платежа, в частности:

единый налог — 332,80 грн (10% от прожиточного минимума);

военный сбор — 864,70 грн (10% от минимальной зарплаты);

единый социальный взнос — 1 902,34 грн (22% от минимальной зарплаты).

В целом получается 3 099,84 грн ежемесячно — это самая дешевая форма налогообложения в Украине. Что касается отчетности, то представители бизнеса подают декларацию по результатам года не позднее 60 дней после его окончания. То есть крайняя дата наступит в начале марта 2027-го.

Чем можно заниматься на 1 группе ЕН

Налоговый кодекс устанавливает строгие ограничения на виды деятельности для ФЛП 1 группы. Полный перечень содержится в статье 291.7 НКУ. Предприниматели могут:

сдавать бытовые товары в аренду;

ремонтировать часы;

предоставлять услуги маникюра/педикюра/парикмахера в салонах красоты;

осуществлять торговлю на рынке.

В то же время запрещено продавать товары через интернет, даже используя специализированные платформы (OLX), принимать оплату от других ФЛП и юридических лиц, открывать магазины и нанимать сотрудников. На 1 группе разрешена деятельность исключительно с физическими лицами — за сотрудничество с ФЛП грозит строгая ответственность.

Должны ли ФЛП 1 группы выдавать чеки

Украинское законодательство не содержит требования по установке кассового аппарата, регистратора расчетных операций или платежного терминала для ФЛП 1 группы в 2026 году. Хотя ранее предполагалось введение обязанности использовать терминалы для оплаты банковскими картами.

Однако эту норму отсрочили до конца военного положения в Украине. Поэтому никаких чеков ФЛП 1 группы упрощенной системы выдавать клиентам не должны. А годовой отчет заполняется на основе книги учета доходов без документальных подтверждений.

