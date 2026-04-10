Правила для ФЛП 1 группы: все о налогах, запретах и деятельности в 2026

Дата публикации 10 апреля 2026 10:05
Налоги и правила для ФЛП 1 группы: как вести деятельность без штрафов в 2026 году
Мужчина и женщина работают за компьютером. Фото: zak.tax.gov.ua

Украинцам, которые планируют открыть ФЛП в 2026 году, не помешает заранее узнать об условиях пребывания на конкретной группе единого налога. Выбор группы зависит от деятельности и предполагает разную финансовую нагрузку. Плюс государство установило строгие ограничения по способам расчета и клиентам.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что нужно знать о ФЛП 1 группы в Украине.

Налоги для ФЛП 1 группы в 2026

Во избежание проблем с Государственной налоговой службой физические лица-предприниматели должны регулярно платить налоги и подавать декларации. ФЛП 1 группы ежемесячно отчисляет в госбюджет три обязательных платежа, в частности:

  • единый налог — 332,80 грн (10% от прожиточного минимума);
  • военный сбор — 864,70 грн (10% от минимальной зарплаты);
  • единый социальный взнос — 1 902,34 грн (22% от минимальной зарплаты).

В целом получается 3 099,84 грн ежемесячно — это самая дешевая форма налогообложения в Украине. Что касается отчетности, то представители бизнеса подают декларацию по результатам года не позднее 60 дней после его окончания. То есть крайняя дата наступит в начале марта 2027-го.

Чем можно заниматься на 1 группе ЕН

Налоговый кодекс устанавливает строгие ограничения на виды деятельности для ФЛП 1 группы. Полный перечень содержится в статье 291.7 НКУ. Предприниматели могут:

  • сдавать бытовые товары в аренду;
  • ремонтировать часы;
  • предоставлять услуги маникюра/педикюра/парикмахера в салонах красоты;
  • осуществлять торговлю на рынке.

В то же время запрещено продавать товары через интернет, даже используя специализированные платформы (OLX), принимать оплату от других ФЛП и юридических лиц, открывать магазины и нанимать сотрудников. На 1 группе разрешена деятельность исключительно с физическими лицами — за сотрудничество с ФЛП грозит строгая ответственность.

Должны ли ФЛП 1 группы выдавать чеки

Украинское законодательство не содержит требования по установке кассового аппарата, регистратора расчетных операций или платежного терминала для ФЛП 1 группы в 2026 году. Хотя ранее предполагалось введение обязанности использовать терминалы для оплаты банковскими картами.

Однако эту норму отсрочили до конца военного положения в Украине. Поэтому никаких чеков ФЛП 1 группы упрощенной системы выдавать клиентам не должны. А годовой отчет заполняется на основе книги учета доходов без документальных подтверждений.

Ранее Новини.LIVE писали, что налог на землю должны платить все владельцы участков. Однако в Украине установлена льгота для лиц с инвалидностью 1 и 2 групп. Их освободили от этой обязанности статьей 281 Налогового кодекса.

Также Новини.LIVE рассказывали со ссылкой на Министерство финансов, что с 1 января 2027 года ФЛП хотят автоматически регистрировать плательщиками НДС. Решение о переходе будут принимать на основе старых деклараций. То есть данные будут брать из отчетности за 2025 год.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
