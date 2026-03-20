ФЛП хотят регистрировать плательщиками НДС на основе старых деклараций
В Украине могут проверять декларации ФЛП за 2026-й и даже 2025 год, чтобы мониторить доходы предпринимателей. Это позволит осуществлять автоматическую регистрацию плательщиком НДС. Изменения предусмотрены так называемым "большим налоговым законопроектом".
Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство финансов.
Придется ли платить налог "задним числом"
Минфин обнародовал законопроект с изменениями, которых давно требует от Украины Международный валютный фонд. Среди предложенных нововведений шума наделало предложение обязательной регистрации плательщиком налога на добавленную стоимость ФЛП с 1 января 2027 года.
Условие — доход за предыдущий отчетный период превысил 4 млн гривен. Хотя ранее шла речь о лимите 1 млн гривен. Вопрос вызвало другое: в тексте документа говорится о проверке отчетности предпринимателей за весь 2025 год и/или кварталы 2026-го.
То есть фактически решение о переходе на НДС будет приниматься на основе деклараций за предыдущие периоды. Важное уточнение: об уплате налогов "задним числом" никто не говорит, поскольку украинское законодательство запрещает введение платы с обратным действием.
Какие послабления предложили ФЛП
Введение автоматической регистрации плательщиком НДС с 1 января 2027 года означает существенное изменение бизнес-модели для ФЛП на упрощенной системе. Предпринимателям придется столкнуться с:
- усложненной калькуляцией стоимости услуг;
- ежемесячной отчетностью вместо ежегодной/квартальной;
- увеличением налоговой нагрузки.
Чтобы упростить украинцам переход, в законопроекте прописали несколько послаблений для ФЛП на едином налоге. Например, штрафы за нарушения могут снизить до 1 грн за первые пять случаев в течение 2027 года (за просрочку подачи деклараций, несоблюдение срока регистрации накладных и т.д.). Также предлагается сделать отчетность ежеквартальной.
Что еще нужно знать украинцам
Частые вопросы
Какая ставка НДС в Украине?
По состоянию на 2026 год в Украине действуют три основные ставки налога на добавленную стоимость: 20% (общий размер), 7% (пониженный), 0% (для экспортных операций). Льготная ставка 7% применяется к определенным категориям товаров и услуг, а именно к лекарственным средствам и медицинским изделиям, услугам по поставке природного газа/тепла/горячей воды, отдельным культурным/туристическим/транспортным услугам.
Кто платит НДС в Украине — покупатель или продавец?
Налог на добавленную стоимость в Украине фактически платит покупатель товара или заказчик услуги, когда рассчитывается с продавцом, поскольку ставка НДС включается в цену продукции. При этом обязанность осуществлять учет и отчисление денег в государственный бюджет лежит на продавце, который выполняет роль налогового агента.
