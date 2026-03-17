Україна
Декларация по акцизному налогу: новые правила заполнения в 2026 году

Декларация по акцизному налогу: новые правила заполнения в 2026 году

Дата публикации 17 марта 2026 15:05
Декларация по акцизному налогу: новые правила заполнения в 2026 году
Мужчина и женщина сидят за компьютером, пытаясь зайти в Электронный кабинет. Фото: zak.tax.gov.ua

В марте 2026 года существует несколько крайних дат для ФЛП, связанных с уплатой налогов и заполнением деклараций. Например, до 20 марта надо подать отчетность по акцизному налогу. Проблема в том, что начали действовать новые правила для физических лиц-предпринимателей.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на приказ Министерства финансов № 567.

Изменения в декларации по акцизному налогу

Приказ Минфина от 07.11.2024 г. ввел изменения в структуре приложений к декларации. Во-первых, "Расчет суммы акцизного налога с утраченных марок акцизного налога, которые были приобретены для маркировки табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах" (приложение 5) исключили из документа.

Во-вторых, нумерация остальных приложений сместилась на одну позицию вверх. Теперь новая нумерация выглядит так (по данным ГНС):

  • приложение 6 → приложение 5;
  • приложение 6-1 → приложение 5-1;
  • приложение 7 → приложение 6;
  • приложение 8 → приложение 7;
  • приложение 9 → приложение 8;
  • приложение 10 → приложение 9;
  • приложение 11 → приложение 10;
  • приложение 12 → приложение 11;
  • приложение 13 → приложение 12.

В-третьих, информацию об утраченных марках акцизного налога, которую раньше отражали в приложении 5, рекомендуется размещать в приложении 9 (по новой нумерации) под названием "Дополнение к декларации по акцизному налогу в соответствии с пунктом 46.4 статьи 46 главы 2 раздела II Кодекса".

Когда подавать отчетность по акцизному налогу

Новая форма декларации вступила в силу с 1 марта 2026 года. Украинцы должны подавать отчетность с электронным идентификатором F/J 0209514 ежемесячно — не позднее 20-го числа по месту регистрации плательщика. То есть ближайшая крайняя дата (за февраль) — 20 марта.

"Для предприятий розничной торговли подакцизными товарами предусмотрено дополнительное правило: они должны подавать декларацию в органы, обслуживающие территории, где расположены их торговые точки", — отметил юрист Богдан Янкив в собственном блоге.

За просрочку сроков грозит финансовая ответственность в виде штрафа. Статья 120.1 Налогового кодекса накладывает санкцию в размере 340 грн за каждый случай нарушения. При повторном несоблюдении требования в течение года придется заплатить 1020 грн (кроме случаев, связанных с военным положением в Украине).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, ФЛП могут ошибиться в декларации, что приводит к штрафным санкциям. Однако закон позволяет самостоятельно исправить неточность и уменьшить финансовую нагрузку или вообще избежать расходов.

Также мы писали, что предпринимателям 1 и 2 группы не стоит регистрировать ФЛП в конце месяца, поскольку не останется времени на потенциальное исправление ошибок. А ФЛП 3 группы сэкономят одну уплату ЕСВ.

Частые вопросы

Когда подавать декларацию ФЛП 3 группы?

Налоговый кодекс Украины требует от предпринимателей 3 группы упрощенной системы подавать декларацию плательщика единого налога ежеквартально, не позднее 40 календарных дней после окончания отчетного квартала. Ближайшая крайняя дата — 11 мая 2026 года (декларация за 1 квартал текущего года). Но лучше не откладывать подачу до последнего дня.

Как заполнить декларацию по акцизному налогу?

Все показатели декларации по акцизному налогу нужно записывать в гривне без копеек с округлением по общеустановленным правилам. Итоговые суммы финансового обязательства в приложениях надо округлять до целого значения (в гривнах без копеек). Курс гривни к евро записывается с четырьмя знаками после запятой.

декларация Налоговая служба штрафы акцизы предприниматели
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
