Декларація з акцизного податку: нові правила заповнення у 2026 році
У березні 2026 року існує кілька крайніх дат для ФОП, пов’язаних зі сплатою податків і заповненням декларацій. Наприклад, до 20 березня треба подати звітність з акцизного податку. Проблема в тому, що почали діяти нові правила для фізичних осіб-підприємців.
Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на наказ Міністерства фінансів № 567.
Зміни в декларації з акцизного податку
Наказ Мінфіну від 07.11.2024 р. запровадив зміни в структурі додатків до декларації. По-перше, "Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах" (додаток 5) виключили з документа.
По-друге, нумерація решти додатків змістилася на одну позицію вгору. Тепер нова нумерація має такий вигляд (за даними ДПС):
- додаток 6 → додаток 5;
- додаток 6-1 → додаток 5-1;
- додаток 7 → додаток 6;
- додаток 8 → додаток 7;
- додаток 9 → додаток 8;
- додаток 10 → додаток 9;
- додаток 11 → додаток 10;
- додаток 12 → додаток 11;
- додаток 13 → додаток 12.
По-третє, інформацію про втрачені марки акцизного податку, яку раніше відображали в додатку 5, рекомендується розміщувати в додатку 9 (за новою нумерацією) під назвою "Доповнення до декларації з акцизного податку відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Кодексу".
Коли подавати звітність з акцизного податку
Нова форма декларації стала чинною з 1 березня 2026 року. Українці мають подавати звітність з електронним ідентифікатором F/J 0209514 щомісяця — не пізніше 20-го числа за місцем реєстрації платника. Тобто найближча крайня дата (за лютий) — 20 березня.
"Для підприємств роздрібної торгівлі підакцизними товарами передбачене додаткове правило: вони повинні подавати декларацію до органів, що обслуговують території, де розташовані їхні торговельні точки", — зазначив юрист Богдан Янків у власному блозі.
За прострочення термінів загрожує фінансова відповідальність у вигляді штрафу. Стаття 120.1 Податкового кодексу накладає санкцію в розмірі 340 грн за кожен випадок порушення. В разі повторного недотримання вимоги протягом року доведеться заплатити 1020 грн (окрім випадків, пов’язаних із воєнним станом в Україні).
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, ФОПи можуть помилитися в декларації, що призводить до штрафних санкцій. Однак закон дозволяє самостійно виправити неточність та зменшити фінансове навантаження абр взагалі уникнути витрат.
Також ми писали, що підприємцям 1 та 2 групи не варто реєструвати ФОП наприкінці місяця, оскільки не залишиться часу на потенційне виправлення помилок. А ФОПи 3 групи зекономлять одну сплату ЄСВ.
Часті запитання
Коли подавати декларацію ФОП 3 групи?
Податковий кодекс України вимагає від підприємців 3 групи спрощеної системи подавати декларацію платника єдиного податку щоквартально, не пізніше 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу. Найближча крайня дата — 11 травня 2026 року (декларація за 1 квартал поточного року). Але краще не відкладати подання до останнього дня.
Як заповнити декларацію з акцизного податку?
Всі показники декларації з акцизного податку потрібно записувати у гривні без копійок з округленням за загальновстановленими правилами. Підсумкові суми фінансового зобов’язання у додатках треба округлювати до цілого значення (у гривнях без копійок). Курс гривні до євро записується з чотирма знаками після коми.
