Податки для ФОП у березні 2026 — до якого числа треба завершити всі справи

ФОПи повинні заплатити податки в березні. Фото: НБУ/Flickr

Фізичні особи-підприємці повинні вчасно сплачувати єдиний податок, військовий збір та інші фінансові зобов’язання, аби уникнути штрафів від ДПС. У березні 2026 року ФОПів на спрощеній систем чекає кілька важливих дат, пов’язаних із поповненням державного бюджету.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державну податкову службу.

Реклама

Читайте також:

Крайні дати для ФОП у березні

Представники 1 та 2 групи спрощеної системи сплачують податки щомісяця авансовими внесками. До 20 березня вони повинні здійснити платежі на такі суми:

ФОП 1 групи — 332,80 грн (єдиний податок у розмірі 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

ФОП 2 групи — 1 729,40 грн (єдиний податок у розмірі 20% мінімальної заробітної плати);

ФОП 1 та 2 групи — 864,70 грн (військовий збір у розмірі 10% МЗП).

Звільнення від нарахування і сплати цих податків передбачили для підприємців, зареєстрованих на територіях ведення бойових дій, а також для мобілізованих представників бізнесу (тільки на період військової служби).

"Податковий розрахунок (об’єднаний звіт) по найманих працівниках і виплатах фізсобам за період з січня по березень будемо подавати як до 2025 року — одним звітом за квартал (за 1 квартал 2026 року — з 01.04 по 11.05)", — розповів податковий консультант Михайло Смокович.

Які заяви подавати в березні

ФОП може змінити групу єдиного податку чи перейти на загальну систему з нового кварталу. Суб’єкти господарювання нерідко вдаються до такого кроку, якщо планують займатися іншою діяльністю чи розширити сферу. Однак необхідно встигнути подати відповідну заяву до крайньої дати.

Щоб опинитися на іншій групі спрощеної системи з 1 квітня 2026 року, треба звернутися в контролюючий орган із заявою до 16 березня. ФОПи, які мають намір відмовитися від єдиного податку і перейти на загальну систему з 2 кварталу, повинні відправити заяву до 20 березня.

Однак така можливість закрита для фізичних осіб-підприємців, які вже перейшли на загальну систему у 2026 року і хочуть повернутися назад. Перехід доступний лише раз на рік, тому доведеться чекати 1 січня 2027-го.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці повинні повідомити в податкову про зміну персональних даних, зокрема ПІБ, місця проживання тощо. На подання заяви в ДПС дається всього місяць, але змінити дані можна дистанційно.

Також ми писали, які документи слід зібрати ФОП завчасно, щоб уникнути штрафів. Не завадить мати довідковий звіт по доходах, витяг платника єдиного податку, довідку про нараховані доходи і сплачені кошти.