Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Українцям дали всього місяць — кому обов’язково звернутися в податкову

Українцям дали всього місяць — кому обов’язково звернутися в податкову

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 12:52
Зміна ПІБ або місця проживання — що повинні зробити українці протягом місяця
Українці повинні повідомити ДПС про зміну даних. Фото: Google Maps, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Громадяни України можуть не отримати квитанцію про сплату податків, якщо не будуть оновлювати персональні дані. Закон вимагає повідомляти контролюючий орган про зміну особистої інформації, термін — один місяць. Це можна зробити шляхом подання відповідної заяви онлайн.

Повідомляє Новини.LIVE з посиланням на  Державну податкову службу.

Реклама
Читайте також:

Які дані треба оновлювати українцям

Облікова картка платника податків — це електронний документ, який містить важливі персональні відомості про людину, зокрема: прізвище, ім'я, по батькові, дату і місце народження, місце проживання, серію/номер свідоцтва про народження та паспорта, ким і коли виданий.

Ці дані використовуються для формування податкових квитанцій. У разі зміни особистої інформації (наприклад, жінка взяла прізвище чоловіка після одруження) необхідно повідомити про це податкові органи, інакше наступна квитанція про сплату податку не знайде отримувача.

Українці можуть подати заявку на внесення змін до облікової картки онлайн за допомогою Електронного кабінету платника. На це дається один місяць із моменту оновлення персональних даних.

Як оновити дані в ДРФО

Внесення змін у Державний реєстр фізичних осіб — платників податків відбувається на підставі паспорта громадянина (книжечки чи ID-картки), свідоцтва про народження (для дітей до 14 років) і посвідки на тимчасове/постійне проживання в Україні (для іноземців).

Покроковий алгоритм дій в Електронному кабінеті має такий вигляд:

  • у режимі "ЕК для громадян" обрати пункт "Заява про внесення змін до ДРФО (5ДР)";
  • вказати ідентифікаційний код та актуальні відомості;
  • вказати попереднє ПІБ, якщо відбулася зміна;
  • заповнити відомості про місце народження та адресу задекларованого (зареєстрованого) місця проживання (перебування);
  • вписати реквізити документа, що посвідчує особу (серія, номер, дата видачі);
  • обрати зручний для себе Центр обслуговування платників.

Обов’язковою умовою для подання заявки є долучення сканованих копій документів у форматі PDF чи у вигляді зображень. Власники ID-картки також повинні надати скан витягу про місце проживання. Якщо відбулася зміна ПІБ, потрібні свідоцтво про шлюб, розлучення або зміну імені.

Фінальний етап включає підписання заяви власним електронним кваліфікаційним підписом. Перед відправкою система автоматично перевірить правильність заповнення полів, аби користувачі мали змогу виправити недоліки.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ФОПам не завадить зібрати пакет документів, які допоможуть уникнути штрафів. Йдеться про витяг платника єдиного податку, довідку про нараховані доходи та сплачені податки тощо.

Також ми писали, який штраф доведеться заплатити громадянам України за прострочений паспорт. У 2026 році сума фінансової санкції становить 17-51 грн. Йдеться про паспорт зразка 1994 року.

податки Податкова служба документи інформація паспорт
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації