Зміна ПІБ або місця проживання — що повинні зробити українці протягом місяця

Громадяни України можуть не отримати квитанцію про сплату податків, якщо не будуть оновлювати персональні дані. Закон вимагає повідомляти контролюючий орган про зміну особистої інформації, термін — один місяць. Це можна зробити шляхом подання відповідної заяви онлайн.

Які дані треба оновлювати українцям

Облікова картка платника податків — це електронний документ, який містить важливі персональні відомості про людину, зокрема: прізвище, ім'я, по батькові, дату і місце народження, місце проживання, серію/номер свідоцтва про народження та паспорта, ким і коли виданий.

Ці дані використовуються для формування податкових квитанцій. У разі зміни особистої інформації (наприклад, жінка взяла прізвище чоловіка після одруження) необхідно повідомити про це податкові органи, інакше наступна квитанція про сплату податку не знайде отримувача.

Українці можуть подати заявку на внесення змін до облікової картки онлайн за допомогою Електронного кабінету платника. На це дається один місяць із моменту оновлення персональних даних.

Як оновити дані в ДРФО

Внесення змін у Державний реєстр фізичних осіб — платників податків відбувається на підставі паспорта громадянина (книжечки чи ID-картки), свідоцтва про народження (для дітей до 14 років) і посвідки на тимчасове/постійне проживання в Україні (для іноземців).

Покроковий алгоритм дій в Електронному кабінеті має такий вигляд:

у режимі "ЕК для громадян" обрати пункт "Заява про внесення змін до ДРФО (5ДР)";

вказати ідентифікаційний код та актуальні відомості;

вказати попереднє ПІБ, якщо відбулася зміна;

заповнити відомості про місце народження та адресу задекларованого (зареєстрованого) місця проживання (перебування);

вписати реквізити документа, що посвідчує особу (серія, номер, дата видачі);

обрати зручний для себе Центр обслуговування платників.

Обов’язковою умовою для подання заявки є долучення сканованих копій документів у форматі PDF чи у вигляді зображень. Власники ID-картки також повинні надати скан витягу про місце проживання. Якщо відбулася зміна ПІБ, потрібні свідоцтво про шлюб, розлучення або зміну імені.

Фінальний етап включає підписання заяви власним електронним кваліфікаційним підписом. Перед відправкою система автоматично перевірить правильність заповнення полів, аби користувачі мали змогу виправити недоліки.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ФОПам не завадить зібрати пакет документів, які допоможуть уникнути штрафів. Йдеться про витяг платника єдиного податку, довідку про нараховані доходи та сплачені податки тощо.

Також ми писали, який штраф доведеться заплатити громадянам України за прострочений паспорт. У 2026 році сума фінансової санкції становить 17-51 грн. Йдеться про паспорт зразка 1994 року.