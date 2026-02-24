Податки для українців у березні 2026 — що зміниться і скільки доведеться заплатити

Дівчина рахує податкові ставки, актуальні в березні 2026 року. Фото: Pexels

Держава накладає на українців, зокрема фізичних осіб-підприємців, певні фінансові зобов'язання, які вони повинні виконувати. Податки для ФОП у березні 2026 року включають обов’язкову сплату військового збору, єдиного соціального внеску тощо. Не завадить дізнатися, чи змінилися ставки і якими будуть актуальні суми для наших громадян.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з податками українців у березні 2026 року.

Єдиний податок у березні 2026

Кошти повинні регулярно сплачувати ФОПи на спрощеній системі. Ставки залежать від обраної групи: згідно зі статтею 293 Податкового кодексу, представники 1 групи вносять до місцевого бюджету 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 2 групи — 20% від мінімальної зарплати, 3 групи — 5% від доходу.

Йдеться про соціальні стандарти, встановлені на 1 січня звітного року. Тобто якщо протягом 2026-го зросте мінімальна зарплата або прожитковий мінімум, суми єдиного податку не зміняться. У березні ФОПи повинні заплатити:

1 група — 332,80 грн;

2 група — 1 729,40 грн.

"Фіксовані ставки податку встановлюють сільські, селищні та міські ради, залежно від виду господарської діяльності ФОП, з розрахунку на календарний місяць", — уточнили на сайті Державної податкової служби.

Військовий збір у березні 2026

Ставки податку, призначеного для фінансування потреб Збройних Сил України, визначені законом №4015-IX від 10.10.2024 р. Станом на березень 2026 року передбачаються такі витрати наших громадян:

ФОП 1-2 групи — 864,70 грн (10% мінімальної заробітної плати);

ФОП 3 групи — 1% від доходу за звітний період;

ФОП на загальній системі — 5% від суми чистого прибутку;

фізичні особи — 5% від доходу.

Як у випадку з єдиним податком, представники 1-2 групи сплачують військовий збір незалежно від наявності коштів, отриманих від ведення підприємницької діяльності. Натомість ФОП 3 групи нараховує платіж від фактичного доходу.

Ставка єдиного соціального внеску

ЄСВ надходить до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування. Згідно з інформацією на сайті Пенсійного фонду України, обов’язковий щомісячний розмір внеску становить 22% від мінімальної зарплати, тобто 1 902,34 грн у березні 2026 року.

Максимальна база для нарахування ЄСВ — 172 940 грн (20 МЗП), а найбільший допустимий внесок за місяць — 38 046,80 грн. Водночас далеко не всі категорії українців повинні сплачувати кошти. Звільнення передбачили для найманих працівників, якщо ЄСВ нараховує роботодавець, пенсіонерів за віком, осіб з інвалідністю за наявності соціальних виплат тощо.

Річні ліміти доходу ФОП

Фізичні особи-підприємці на єдиному податку не можуть перевищити ліміт доходу за рік, інакше їм загрожують санкції у вигляді штрафу та примусового переведення на іншу групу чи загальну систему. Стаття 291.4 ПКУ визначає максимальні суми річного прибутку, актуальні станом на березень 2026 року:

1 група — 1 444 049 грн (167 МЗП);

2 група — 7 211 598 грн (834 МЗП);

3 група — 10 091 049 грн (1167 МЗП).

Якщо за результатами діяльності виясниться, що ФОП заробив більше протягом року, йому доведеться заплатити 15% штрафу від суми перевищення, а також змінити групу єдиного податку чи перейти на загальну систему, де немає обмежень стосовно прибутку.

Що ще варто знати українцям

