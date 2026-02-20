Подвійна сплата ЄСВ — хто може легально уникнути витрат у 2026 році

Чоловік і жінка за комп'ютером. Фото: zak.tax.gov.ua

Раніше фізичним-особам підприємцям, які працювали за сумісництвом, доводилося сплачувати податки "за себе". Йдеться про єдиний соціальний внесок, який не зараховували як платіж за ФОП, якщо кошти надходили від роботодавця не за основним місцем роботи. Однак наприкінці 2025 року правила змінилися.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на блог адвоката Богдана Янківа.

Реклама

Читайте також:

Хто може не платити ЄСВ за ФОП

Нові умови затверджені законом № 4536-ІХ, який набув чинності 1 жовтня 2025 року. Він скасував обов'язкову раніше вимогу щодо наявності основного місця роботи для ФОП, які не хочуть сплачувати єдиний соціальний внесок за себе. Тепер підприємці можуть працювати за сумісництвом і законно не вносити платежі, якщо:

керівник дійсно регулярно перераховує ЄСВ за свого підлеглого;

сума внеску не менше мінімального ЄСВ (1 902,34 грн у 2026 році).

"Якщо ці зірки зійшлися — ви вільні від додаткових витрат. Податкову більше не цікавить, чи лежить ваша трудова книжка в сейфі компанії, чи ви працюєте за сумісництвом", — уточнив Богдан Янків.

Хто вважається роботодавцем для сплати ЄСВ

Українці можуть помилково вважати, що роботодавець — це обов'язково компанія, установа чи організація, яка виплачує працівникам зарплату і зареєстрована як суб'єкт господарювання. Однак перелік випадків, коли застосовується звільнення від єдиного соціального внеску, набагато ширший.

По-перше, роботодавцями визнають юридичних осіб (ТОВ, ПП тощо), інших фізичних осіб-підприємців, резидентів Дія Сіті (що особливо актуально для ІТ-сектору). Головне — офіційно виконувати посадові обов'язки за трудовим договором чи контрактом.

По-друге, пільга поширюється навіть на випадки військової служби та отримання допомоги по догляду за дитиною/особою з інвалідністю. Бо тоді внески сплачує військова частина, дипломатична установа чи орган соціального захисту. Закон передбачив усі ситуації, коли ФОП може уникнути подвійного оподаткування.

Єдиний нюанс — сума коштів повинна дорівнювати мінімальному ЄСВ. Якщо розмір внеску не дотягує до 1 902,34 грн, доведеться доплатити самостійно. Для ФОП на спрощеній системі це обов'язково, інакше виникне борг, для загальників — тільки за наявності доходу в конкретному місяці. Водночас недоплата означає відсутність страхового стажу.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі українці можуть не сплачувати військовий збір. Пільга поширюється на службовців, яких мобілізували після реєстрації ФОП. Звільнення від податку мають навіть контрактники.

Також ми писали, що треба знати про єдиний податок у 2026 році. Ставка залежить від групи — 10% від прожиткового мінімуму (1 група), 20% від мінімальної зарплати (2 група) або 5% від доходу (3 група).