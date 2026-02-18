Деякі ФОПи можуть не платити військовий збір — хто точно має пільги у 2026

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Деякі фізичні особи-підприємці мають звільнення від сплати військового збору у 2026 році. Однак для отримання пільги треба відповідати конкретним критеріям, інакше контролюючий орган буде стягувати кошти. Це стосується безпосередньо військовослужбовців.

Повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державну податкову службу.

Хто може не платити військовий збір

Згідно з абзацами 1 і 2 пункту 25 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України, фізичні особи-підприємці з найманими працівниками чи без можуть розраховувати на звільнення від сплати військового збору на весь період служби, якщо вони:

призвані під час загальної мобілізації;

або залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу;

або підписали контракт.

Пільга поширюється навіть на єдиний податок, ПДФО та єдиний соціальний внесок спільно з поданням звітності. Проте існує важливе уточнення: звільнення допускається в тому випадку, якщо ФОП зареєстрували до призову на військову службу.

Іншими словами, в разі відкриття власної справи після мобілізації чи укладання відповідного контракту податкова пільга не застосовується, навіть якщо підприємець не отримував дохід від провадження господарської діяльності.

"Підставою для звільнення є відомості, отримані центральним органом виконавчої влади з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, про дату мобілізації, укладення контракту, демобілізації самозайнятої особи", — уточнили в ДПС.

Який розмір військового збору у 2026

Ті ФОПи, для яких не передбачена пільга, повинні вчасно сплачувати військовий збір, аби уникнути штрафів. Станом на 2026 рік розмір фінансового зобов’язання залежить від системи оподаткування та групи, зокрема:

ФОП 1 групи — 10% від мінімальної зарплати (864,70 грн/міс.);

ФОП 2 групи — 10% від мінімальної зарплати (864,70 грн/міс.);

ФОП 3 групи — 1% від доходу;

загальна система — 5% від чистого прибутку.

Платити потрібно щомісяця до 20 числа авансовим внеском (1-2 група) або щоквартально протягом 50 днів після закінчення звітного періоду (3 група). За прострочення платежу передбачається штраф у розмірі 50% від суми (1-2 група) або 5-10% від заборгованості (3 група).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд переглянув умови надання Україні кредиту 8,1 млрд доларів і відтермінував низку вимог, зокрема щодо запровадження ПДВ для ФОПів та інших податкових змін.

Також ми писали, яка мінімальна сума податкового боргу для блокування банківських рахунків у 2026 році. Щоб ДПС почав процедуру стягнення коштів, необхідно заборгувати щонайменше 3 060 грн.