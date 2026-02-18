Видео
Этот налог можно не платить — кого освободили и какие условия

Этот налог можно не платить — кого освободили и какие условия

Дата публикации 18 февраля 2026 08:20
Некоторые ФЛП могут не платить военный сбор — кто точно имеет льготы в 2026
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Некоторые физические лица-предприниматели имеют освобождение от уплаты военного сбора в 2026 году. Однако для получения льготы надо соответствовать конкретным критериям, иначе контролирующий орган будет взимать средства. Это касается непосредственно военнослужащих.

Сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Кто может не платить военный сбор

Согласно абзацам 1 и 2 пункта 25 подраздела 10 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины, физические лица-предприниматели с наемными работниками или без могут рассчитывать на освобождение от уплаты военного сбора на весь период службы, если они:

  • призваны во время всеобщей мобилизации;
  • или привлечены к выполнению обязанностей по мобилизации по должностям, предусмотренным штатами военного времени;
  • или подписали контракт.

Льгота распространяется даже на единый налог, НДФЛ и единый социальный взнос совместно с подачей отчетности. Однако существует важное уточнение: освобождение допускается в том случае, если ФЛП зарегистрировали до призыва на военную службу.

Иными словами, в случае открытия собственного дела после мобилизации или заключения соответствующего контракта налоговая льгота не применяется, даже если предприниматель не получал доход от осуществления хозяйственной деятельности.

"Основанием для освобождения являются сведения, полученные центральным органом исполнительной власти из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, о дате мобилизации, заключения контракта, демобилизации самозанятого лица", — уточнили в ГНС.

Какой размер военного сбора в 2026

Те ФЛП, для которых не предусмотрена льгота, должны вовремя платить военный сбор, чтобы избежать штрафов. По состоянию на 2026 год размер финансового обязательства зависит от системы налогообложения и группы, в частности:

  • ФЛП 1 группы — 10% от минимальной зарплаты (864,70 грн/мес.);
  • ФЛП 2 группы — 10% от минимальной зарплаты (864,70 грн/мес.);
  • ФЛП 3 группы — 1% от дохода;
  • общая система — 5% от чистой прибыли.

Платить нужно ежемесячно до 20 числа авансовым взносом (1-2 группа) или ежеквартально в течение 50 дней после окончания отчетного периода (3 группа). За просрочку платежа предусматривается штраф в размере 50% от суммы (1-2 группа) или 5-10% от задолженности (3 группа).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Международный валютный фонд пересмотрел условия предоставления Украине кредита 8,1 млрд долларов и отсрочил ряд требований, в частности о введении НДС для ФЛП и других налоговых изменений.

Также мы писали, какая минимальная сумма налогового долга для блокировки банковских счетов в 2026 году. Чтобы ГНС начал процедуру взыскания средств, необходимо задолжать не менее 3 060 грн.

