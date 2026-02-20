Видео
Налоги ФЛП в 2026 году — кто может избежать двойной уплаты ЕСВ

Дата публикации 20 февраля 2026 10:05
Двойная уплата ЕСВ — как законно избежать больших расходов в 2026 году
Мужчина и женщина за компьютером. Фото: zak.tax.gov.ua

Ранее ФЛП, работающим по совместительству, приходилось платить налоги "за себя". Единый социальный взнос (ЕСВ) не засчитывали как платеж за предпринимателя, если деньги поступали от работодателя не по основному месту работы. Однако в конце 2025 года правила изменились.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на блог адвоката Богдана Янкива.

Кто может не платить ЕСВ за ФЛП

Новые условия утверждены законом № 4536-ІХ, который вступил в силу 1 октября 2025 года. Он отменил обязательное ранее требование о наличии основного места работы для ФЛП, которые не хотят платить единый социальный взнос за себя. Теперь предприниматели могут работать по совместительству и законно не вносить платежи, если:

  • руководитель действительно регулярно перечисляет ЕСВ за своего подчиненного;
  • сумма взноса не меньше минимального ЕСВ (1 902,34 грн в 2026 году).

"Если эти звезды сошлись — вы свободны от дополнительных расходов. Налоговую больше не интересует, лежит ли ваша трудовая книжка в сейфе компании, или вы работаете по совместительству", — уточнил Богдан Янкив.

Кто считается работодателем для уплаты ЕСВ

Украинцы могут ошибочно считать, что работодатель — это обязательно компания, учреждение или организация, которая выплачивает сотрудникам зарплату и зарегистрирована как субъект хозяйствования. Однако перечень случаев, когда применяется освобождение от единого социального взноса, гораздо шире.

Во-первых, работодателями признают юридических лиц (ООО, ЧП и т.д.), других физических лиц-предпринимателей, резидентов Дія Сити (что особенно актуально для ІТ-сектора). Главное — официально выполнять должностные обязанности по трудовому договору или контракту.

Во-вторых, льгота распространяется даже на случаи военной службы и получения пособия по уходу за ребенком/лицом с инвалидностью. Ведь тогда взносы платит воинская часть, дипломатическое учреждение или орган социальной защиты. Закон предусмотрел все ситуации, когда ФЛП может избежать двойного налогообложения.

Единственный нюанс — сумма средств должна быть равна минимальному ЕСВ. Если размер взноса не дотягивает до 1 902,34 грн, придется доплатить самостоятельно. Для ФЛП на упрощенной системе это обязательно, иначе возникнет долг, для общесистемщиков — только при наличии дохода в конкретном месяце. В то же время недоплата означает отсутствие страхового стажа.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые украинцы могут не платить военный сбор. Льгота распространяется на служащих, которых мобилизовали после регистрации ФЛП. Освобождение от налога имеют даже контрактники.

Также мы писали, что надо знать о едином налоге в 2026 году. Ставка зависит от группы — 10% от прожиточного минимума (1 группа), 20% от минимальной зарплаты (2 группа) или 5% от дохода (3 группа).

ФЛП налоги льготы работодатели есв
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
