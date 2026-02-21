Податки з подарунків — хто повинен платити у 2026 році та яка мінімальна сума

Пустий гаманець не допоможе уникнути податку на подарунки. Фото: Unsplash

Більшість українців не здогадуються про обов’язок декларувати нацкешбек або сплачувати податки з подарунків. Якщо майно отримане безплатно чи дешевше, ніж його ринкова ціна, то закон вимагає оподатковувати майно. Правило поширюється на презенти у негрошовій формі та готівку.

Сайт Новини.LIVE розповідає, з яких подарунків треба сплачувати податки у 2026 році.

Мінімальна вартість подарунку у 2026

Норма про стягнення податків із подарунків з'явилася в українському законодавстві давно — в далекому 2011 році. Ними вважаються гроші, майно, активи, пільги, послуги і переваги, отримані людиною безплатно чи з великою знижкою.

Виходить, якщо хлопець купить дівчині мобільний телефон на день народження, гаджет доведеться оподаткувати. Згідно зі статтею 165 ПКУ, українці можуть не включати в дохід вартість подарунків (крім грошових виплат) до 25% мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня звітного року.

Оскільки наші громадяни подають декларації про майно і доходи за попередній рік, то станом на 2026-й мінімальна сума для оподаткування перебуває на рівні 2 000 грн (25% від 8 000 грн). А для подарунків, отриманих у 2026 році, гранична вартість буде починатися з 2 161,75 грн, оскільки МЗП підняли до 8 647 грн.

Що стосується презентів у вигляді фінансів, то податки необхідно сплачувати з будь-якої суми. Правило 25% не поширюється на грошові подарунки. В разі перевищення ліміту доходом вважається тільки надмірна сума, а не повна вартість отриманого майна.

Ставки податку на подарунки

Податкове навантаження залежить від того, хто був дарувальником. Згідно зі статтею 174 ПКУ, майно оподатковують за такими ставками:

0% — якщо подарунок надійшов від родичів першого та другого ступенів споріднення (діти, подружжя, батьки, рідні брати/сестри, бабусі, дідусі);

5% ПДФО + 5% військового збору — якщо дарувальник не є близьким родичем;

18% ПДФО + 5% військового збору — якщо майно отримане від іноземця.

На практиці дуже рідко трапляються випадки сплати податків із подарунків. Контролюючий орган звертає увагу лише на дорогі презенти, які легко відстежити, наприклад, автомобіль чи об’єкт нерухомості. Тому здебільшого громадяни ухиляються від податкового зобов'язання чи взагалі не знають про існування цієї вимоги.

Що ще варто знати українцям

