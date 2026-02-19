Національний кешбек — хто повинен декларувати і що загрожує за порушення правил

Дівчина з банківською картою і телефоном у руках. Фото: Pixabay

Чимало українців долучилися до державної програми соціальної підтримки "Національний кешбек" та отримують кошти в разі купівлі товарів вітчизняного виробництва. Закон не передбачає декларування цих доходів, однак деякі категорії громадян зобов'язані включити нацкешбек у річну майнову декларацію.

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто повинен декларувати фінансові надходження і що буде за порушення вимоги.

Хто декларує нацкешбек у 2026

Згідно з інформацією від Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), публічні службовці повинні регулярно подавати "Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", включаючи в документ різні види грошових надходжень. Серед них — суми від програми "Національний кешбек".

Дані потрібно вносити в розділ 11 "Доходи, в тому числі подарунки". Якщо вибрати необхідний вид грошової допомоги, то інформація про джерело буде заповнена автоматично. При цьому сплата податків із нацкешбеку не передбачається.

"Важливо: в розділі 12.1 декларант має вказати дані про банк, де відкрита картка для соціальних виплат в межах зазначених державних програм", — уточнили на сайті НАЗК.

До публічних службовців відносять осіб, які професійно здійснюють діяльність в органах державної влади чи місцевого самоврядування. Їм заборонено займатися іншою оплачуваною роботою і вести бізнес, тому активний ФОП доведеться закрити після працевлаштування.

Що загрожує за недостовірні дані в декларації

Якщо особа внесла в декларацію недостовірну інформацію, їй загрожує адміністративна і кримінальна відповідальність. Зокрема стаття 366-2 ККУ передбачає штрафи за умисне внесення завідомо недостовірних відомостей в документ:

від 4 000 до 6 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (68 000-102 000 грн) — якщо сума відрізняється від правдивої на 750-2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб;

від 6 000 до 8 000 неоподаткованих мінімумів (102 000-136 000 грн) — якщо сума відрізняється від достовірної на понад 2 500 прожиткових мінімумів.

Стаття 172-6 Кодексу про адміністративні правопорушення встановлює відповідальність за недотримання правил фінансового контролю. Подання недостовірних даних у декларації тягне накладення штрафу від 1000 до 2 500 неоподатковуваних мінімумів — від 17 000 до 42 500 грн. Санкцію застосовують, якщо сума відрізняється від достовірної на 150-750 прожиткових мінімумів.

