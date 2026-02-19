Национальный кэшбэк — кому придется декларировать и что будет за нарушение правил

Девушка с банковской картой и телефоном у руках. Фото: Pixabay

Многие украинцы присоединились к государственной программе социальной поддержки "Национальный кэшбэк" и получают деньги при покупке товаров отечественного производства. Согласно закону, эти доходы не подлежат декларированию, однако в отдельных случаях придется включить нацкэшбэк в годовую имущественную декларацию.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто должен декларировать финансовые поступления и что будет за нарушение требования.

Кто декларирует нацкэшбэк в 2026

Согласно информации от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), публичные служащие должны регулярно подавать "Декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", включая в документ различные виды денежных поступлений. Среди них — суммы от программы "Национальный кэшбэк".

Данные нужно вносить в раздел 11 "Доходы, в том числе подарки". Если выбрать необходимый вид денежной помощи, то информация об источнике будет заполнена автоматически. При этом уплата налогов с нацкэшбэка не предусматривается.

"Важно: в разделе 12.1 декларант должен указать данные о банке, где открыта карта для социальных выплат в рамках указанных государственных программ", — уточнили на сайте НАПК.

К публичным служащим относят лиц, которые профессионально осуществляют деятельность в органах государственной власти или местного самоуправления. Им запрещено заниматься другой оплачиваемой работой и вести бизнес, поэтому активный ФЛП придется закрыть после трудоустройства.

Что грозит за недостоверные данные в декларации

Если человек внес в декларацию недостоверную информацию, ему грозит административная и уголовная ответственность. В частности статья 366-2 УКУ предусматривает штрафы за умышленное внесение заведомо недостоверных сведений в документ:

от 4 000 до 6 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (68 000-102 000 грн) — если сумма отличается от правдивой на 750-2500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц;

от 6 000 до 8 000 необлагаемых минимумов (102 000-136 000 грн) — если сумма отличается от достоверной на более чем 2 500 прожиточных минимумов.

Статья 172-6 Кодекса об административных правонарушениях устанавливает ответственность за несоблюдение правил финансового контроля. Представление недостоверных данных в декларации влечет наложение штрафа от 1000 до 2 500 необлагаемых минимумов — от 17 000 до 42 500 грн. Санкцию применяют, если сумма отличается от достоверной на 150-750 прожиточных минимумов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Электронном кабинете начали отображать информацию об уплате налогов в день, когда человек внес платеж. Ранее приходилось ждать следующего дня, чтобы увидеть начисления.

Также мы писали, что некоторые физические лица-предприниматели могут не платить военный сбор в 2026 году. Льгота распространяется на служащих, которые зарегистрировали ФЛП до мобилизации или подписания контракта.