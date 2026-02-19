Электронный кабинет налогоплательщика — когда можно увидеть расчеты с бюджетом

Девушка проверяет уплату налогов с помощью ноутбука. Фото: Pexels

Физические лица-предприниматели должны вовремя платить налоги, иначе ГНС может наложить штрафную санкцию. Узнать актуальную информацию о состоянии расчета с бюджетом можно в Электронном кабинете на сайте Государственной налоговой службы. Благодаря обновлению данные доступны гораздо быстрее.

Уплата налогов в Электронном кабинете

Пользователям портала сделали небольшой, но приятный подарок. Он связан с отображением информации об уплате налогов. Ранее украинцам приходилось ждать минимум сутки после проведения платежа, чтобы увидеть данные в разделе "Состояние расчетов с бюджетом".

"Теперь уплату налогов в кабинете плательщика можно увидеть день в день. Теперь можно одним днем подать отчет, уплатить налог и проверить, зачислены ли налоги", — рассказал Михаил Смокович.

Однако это не единственное обновление в Электронном кабинете. Еще один сюрприз ждет ФЛП на странице авторизации, когда нужно загрузить ключ и ввести пароль для входа. Теперь не нужно вручную выбирать Аккредитованный центр сертификации ключей (АЦСК), поскольку он определится автоматически.

Нередко пользователи забывают, каким АЦСК выдан ключ, и долго перебирают из доступных вариантов: Государственная налоговая служба, ПриватБанк, Дія, НБУ и т.д. Однако по состоянию на 19 февраля 2026 года система подтягивает нужный АЦСК, значительно ускоряя авторизацию.

Как проверить уплаченные налоги

Главное управление ГНС в Ровенской области объяснило украинцам, как найти сведения об уплаченных налогах или задолженности в Электронном кабинете. Необходимо войти на портал с помощью файлового ключа и выбрать в боковом меню слева раздел "Состояние расчетов с бюджетом".

Далее появится список с единым налогом и единым социальным взносом. Кликнув по нужной строке, пользователь сможет увидеть информацию о:

суммах операций;

начисленных суммах;

уплаченных/возвращенных суммах;

налоговом долге;

пени;

остатке неуплаченной пени;

излишне уплаченных суммах, которые будут зачислены в следующем отчетном периоде.

В целом в Электронном кабинете плательщика есть возможность просматривать актуальные данные о расчетах с бюджетом в разрезе платежей, проводить сверки и получать документы, подтверждающие уплату налогов, без посещения контролирующего органа.

Что еще нужно знать украинцам

