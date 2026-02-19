Електронний кабінет платника податків — як тепер відображають розрахунки з бюджетом

Дівчина перевіряє сплату податків за допомогою ноутбука. Фото: Pexels

Фізичні особи-підприємці повинні вчасно сплачувати податки, аби уникнути штрафів від контролюючого органу. Дізнатися актуальну інформацію про стан розрахунку з бюджетом можна в Електронному кабінеті на сайті ДПС. Завдяки оновленню дані доступні набагато швидше.

Сплата податків в Електронному кабінеті

Користувачам порталу зробили невеликий, але приємний подарунок. Він пов'язаний із відображенням інформації про сплату податків. Раніше українцям доводилося чекати щонайменше добу після проведення платежу, аби побачити дані в розділі "Стан розрахунків із бюджетом".

"Тепер сплату податків в кабінеті платника можна побачити день в день. Тепер можна одним днем подати звіт, сплатити податок і перевірити, чи податки зараховані", — розповів Михайло Смокович.

Однак це не єдине оновлення в Електронному кабінеті. Ще один сюрприз чекає ФОПів на сторінці авторизації, коли потрібно завантажити ключ і ввести пароль для входу. Тепер не потрібно вручну обирати Акредитований центр сертифікації ключів (АЦСК), оскільки він визначиться автоматично.

Нерідко користувачі забувають, яким АЦСК видано ключ, і довго перебирають із доступних варіантів: Державна податкова служба, ПриватБанк, Дія, НБУ тощо. Однак станом на 19 лютого 2026 року система підтягує потрібний АЦСК, значно пришвидшуючи авторизацію.

Як перевірити сплачені податки

Головне управління ДПС у Рівненській області пояснило українцям, як знайти відомості про сплачені податки або заборгованість в Електронному кабінеті. Необхідно ввійти на портал за допомогою файлового ключа та обрати в боковому меню зліва розділ "Стан розрахунків із бюджетом".

Далі з’явиться список із єдиним податком і єдиним соціальним внеском. Клікнувши по потрібному рядку, користувач зможе побачити інформацію про:

суми операцій;

нараховані суми;

сплачені/повернені суми;

податковий борг;

пеню;

залишок несплаченої пені;

надміру сплачені суми, які будуть зараховані в наступному звітному періоді.

Загалом в Електронному кабінеті платника є змога переглядати актуальні дані про розрахунки з бюджетом у розрізі платежів, проводити звірки та отримувати документи, які підтверджують сплату податків, без відвідування контролюючого органу.

