Україна
Сплата податків в Електронному кабінеті відображається по-новому — зміни

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 10:05
Електронний кабінет платника податків — як тепер відображають розрахунки з бюджетом
Дівчина перевіряє сплату податків за допомогою ноутбука. Фото: Pexels

Фізичні особи-підприємці повинні вчасно сплачувати податки, аби уникнути штрафів від контролюючого органу. Дізнатися актуальну інформацію про стан розрахунку з бюджетом можна в Електронному кабінеті на сайті ДПС. Завдяки оновленню дані доступні набагато швидше.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на податкового консультанта Михайла Смоковича в Telegram.

Читайте також:

Сплата податків в Електронному кабінеті

Користувачам порталу зробили невеликий, але приємний подарунок. Він пов'язаний із відображенням інформації про сплату податків. Раніше українцям доводилося чекати щонайменше добу після проведення платежу, аби побачити дані в розділі "Стан розрахунків із бюджетом".

"Тепер сплату податків в кабінеті платника можна побачити день в день. Тепер можна одним днем подати звіт, сплатити податок і перевірити, чи податки зараховані", — розповів Михайло Смокович.

Однак це не єдине оновлення в Електронному кабінеті. Ще один сюрприз чекає ФОПів на сторінці авторизації, коли потрібно завантажити ключ і ввести пароль для входу. Тепер не потрібно вручну обирати Акредитований центр сертифікації ключів (АЦСК), оскільки він визначиться автоматично.

Нерідко користувачі забувають, яким АЦСК видано ключ, і довго перебирають із доступних варіантів: Державна податкова служба, ПриватБанк, Дія, НБУ тощо. Однак станом на 19 лютого 2026 року система підтягує потрібний АЦСК, значно пришвидшуючи авторизацію.

Як перевірити сплачені податки

Головне управління ДПС у Рівненській області пояснило українцям, як знайти відомості про сплачені податки або заборгованість в Електронному кабінеті. Необхідно ввійти на портал за допомогою файлового ключа та обрати в боковому меню зліва розділ "Стан розрахунків із бюджетом".

Далі з’явиться список із єдиним податком і єдиним соціальним внеском. Клікнувши по потрібному рядку, користувач зможе побачити інформацію про:

  • суми операцій;
  • нараховані суми;
  • сплачені/повернені суми;
  • податковий борг;
  • пеню;
  • залишок несплаченої пені;
  • надміру сплачені суми, які будуть зараховані в наступному звітному періоді.

Загалом в Електронному кабінеті платника є змога переглядати актуальні дані про розрахунки з бюджетом у розрізі платежів, проводити звірки та отримувати документи, які підтверджують сплату податків, без відвідування контролюючого органу.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ФОПа в Україні можуть оштрафувати через платіж на підприємницький рахунок. Якщо людина отримала кошти за надання послуг охоронної діяльності у 2026 році, це призведе до проблем.

Також ми писали, що чекає українських підприємців у лютому 2026 року. ФОПи повинні вчасно заплатити єдиний податок, військовий збір та єдиний соціальний внесок плюс подати річні декларації.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
