Налоги с подарков — кому придется платить в 2026 и какая минимальная сумма

Пустой кошелек не поможет избежать налога на подарки. Фото: Unsplash

Большинство украинцев не догадываются об обязанности декларировать нацкэшбэк или платить налоги с подарков. Действительно, закон требует от граждан облагать налогом имущество, полученное бесплатно или намного дешевле рыночной цены. Правило распространяется на презенты в неденежной форме и наличные.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, с каких подарков надо платить налоги в 2026 году.

Реклама

Читайте также:

Минимальная стоимость подарка в 2026

Норма о взыскании налогов с подарков появилась в украинском законодательстве давно — в далеком 2011 году. Ими считаются деньги, имущество, активы, льготы, услуги и преимущества, полученные человеком бесплатно или с большой скидкой.

Получается, если парень купит девушке мобильный телефон на день рождения, гаджет придется обложить налогом. Согласно статье 165 НКУ, украинцы могут не включать в доход стоимость подарков (кроме денежных выплат) до 25% минимальной зарплаты, установленной на 1 января отчетного года.

Поскольку наши граждане подают декларации об имуществе и доходах за предыдущий год, то по состоянию на 2026-й минимальная сумма для налогообложения находится на уровне 2 000 грн (25% от 8 000 грн). А для подарков, полученных в 2026 году, предельная стоимость будет начинаться с 2 161,75 грн, поскольку МЗП подняли до 8 647 грн.

Что касается презентов в виде финансов, то налоги необходимо уплачивать с любой суммы. Правило 25% не распространяется на денежные подарки. В случае превышения лимита доходом считается только избыточная сумма, а не полная стоимость полученного имущества.

Ставки налога на подарки

Налоговая нагрузка зависит от того, кто был дарителем. Согласно статье 174 НКУ, имущество облагают налогом по таким ставкам:

0% — если подарок поступил от родственников первой и второй степени родства (дети, супруги, родители, родные братья/сестры, бабушки, дедушки);

5% НДФЛ + 5% военного сбора — если даритель не является близким родственником;

18% НДФЛ + 5% военного сбора — если имущество получено от иностранца.

На практике очень редко встречаются случаи уплаты налогов с подарков. Контролирующий орган обращает внимание только на дорогие презенты, которые легко отследить, например, автомобиль или объект недвижимости. Поэтому в основном граждане уклоняются от налогового обязательства или вообще не знают о существовании этого требования.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые украинцы могут избежать двойной уплаты единого социального взноса. Правило распространяется на ФЛП, которые совмещают хозяйственную деятельность с официальной работой, а ЕСВ платит работодатель.

Также мы писали, что в Украине действует налоговая скидка 18% на оплату обучения. Возмещение распространяется только на местные учебные заведения и доступно студентам/родственникам первой степени родства.