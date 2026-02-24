Видео
Единый налог, военный сбор и ЕСВ — сколько заплатят украинцы в марте 2026

Единый налог, военный сбор и ЕСВ — сколько заплатят украинцы в марте 2026

Дата публикации 24 февраля 2026 15:05
Налоги для украинцев в марте 2026 — будут ли изменения и сколько надо заплатить
Девушка считает налоговые ставки, актуальные в марте 2026 года. Фото: Pexels

Украинцы, в частности физические лица-предприниматели, должны выполнять финансовые обязательства перед государством. Налоги для ФЛП в марте 2026 года включают обязательную уплату военного сбора, единого социального взноса и т.д. Не помешает узнать, изменились ли ставки и какими будут актуальные суммы для наших граждан.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с налогами украинцев в марте 2026 года.

Единый налог в марте 2026

Деньги должны регулярно платить ФЛП на упрощенной системе. Ставки зависят от выбранной группы: согласно статье 293 Налогового кодекса, представители 1 группы вносят в местный бюджет 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, 2 группы — 20% от минимальной зарплаты, 3 группы — 5% от дохода.

Речь идет о социальных стандартах, установленных на 1 января отчетного года. То есть если в течение 2026-го вырастет минимальная зарплата или прожиточный минимум, суммы единого налога не изменятся. В марте ФЛП должны заплатить:

  • 1 группа — 332,80 грн;
  • 2 группа — 1 729,40 грн.

"Фиксированные ставки налога устанавливают сельские, поселковые и городские советы, в зависимости от вида хозяйственной деятельности ФЛП, в расчете на календарный месяц", — уточнили на сайте Государственной налоговой службы.

Военный сбор в марте 2026

Ставки налога, предназначенного для финансирования нужд Вооруженных Сил Украины, определены законом №4015-IX от 10.10.2024 г. По состоянию на март 2026 года предусматриваются такие расходы наших граждан:

  • ФЛП 1-2 группы — 864,70 грн (10% минимальной заработной платы);
  • ФЛП 3 группы — 1% от дохода за отчетный период;
  • ФЛП на общей системе — 5% от суммы чистой прибыли;
  • физические лица — 5% от дохода.

Как в случае с единым налогом, представители 1-2 группы платят военный сбор независимо от наличия средств, полученных от ведения предпринимательской деятельности. Зато ФЛП 3 группы начисляет платеж от фактического дохода.

Ставка единого социального взноса

ЕСВ поступает в фонды общеобязательного государственного социального страхования. Согласно информации на сайте Пенсионного фонда Украины, обязательный ежемесячный размер взноса составляет 22% от минимальной зарплаты, то есть 1 902,34 грн в марте 2026 года.

Максимальная база для начисления ЕСВ — 172 940 грн (20 МЗП), а наибольший допустимый взнос за месяц — 38 046,80 грн. В то же время далеко не все категории украинцев должны платить деньги. Освобождение предусмотрели для наемных сотрудников, если ЕСВ начисляет работодатель, пенсионеров по возрасту, лиц с инвалидностью при наличии социальных выплат и пр.

Годовые лимиты дохода ФЛП

Физические лица-предприниматели на едином налоге не могут превысить лимит дохода за год, иначе им грозят санкции в виде штрафа и принудительного перевода на другую группу либо общую систему. Статья 291.4 НКУ определяет максимальные суммы годовой прибыли, актуальные по состоянию на март 2026 года:

  • 1 группа — 1 444 049 грн (167 МЗП);
  • 2 группа — 7 211 598 грн (834 МЗП);
  • 3 группа — 10 091 049 грн (1167 МЗП).

Если по результатам деятельности выяснится, что ФЛП заработал больше в течение года, ему придется заплатить 15% штрафа от суммы превышения, а также сменить группу единого налога или перейти на общую систему, где нет ограничений по прибыли.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, от украинцев требуют обложить налогом подарки, привезенные из-за границы, если их стоимость превышает 500 евро. Такие вещи необходимо задекларировать в пункте пропуска, дабы избежать проблем.

Также мы писали, кто может не платить военный сбор в Украине "за себя" как предпринимателя. Освобождение предусмотрели для служащих ВСУ, зарегистрировавших ФЛП до мобилизации или заключения контракта.

Елизавета Супивская
Автор:
Елизавета Супивская
