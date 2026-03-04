Штрафи для ФОП у минулому — які 6 документів і заяв реально захищають бізнес

ФОПи мають зібрати документи і заяви для уникнення штрафів. Фото: Pexels, ДПС. Колаж: Новини.LIVE

Вчасна сплата податків і подача декларацій не завжди є гарантією уникнення проблем. ФОП можуть оштрафувати з багатьох причин, тому не завадить запастися кількома документами і заявами, які допоможуть захистити власний бізнес.

Які документи повинні мати ФОП

Йдеться про заяви, які подаються в податкову для отримання певних документів. На практиці вони реально захищають підприємців під час перевірок банку (наприклад, фінмоніторинг) або контролюючого органу.

Витяг платника єдиного податку. Він підтверджує перебування на конкретній групі єдиного податку. Краще замовляти документ щоквартально, аби пересвідчитися у статусі. Бо трапляються випадки анулювання спрощеної системи без відома ФОП. Електронний документообіг з податковою. Ця заява зобов’язує ДПС інформувати про штрафи, перевірки, нарахування всіх податків тощо за допомогою листів або запитів, відправлених в Електронний кабінет платника. Бо фізичні поштові повідомлення дуже просто не отримати. Довідковий звіт по доходах. Він фіксує поточну суму прибутку без необхідності чекати закінчення звітного року. Документ знадобиться для підтвердження задекларованих доходів у випадку фінмоніторингу, надання гранту/кредиту/соцвиплат тощо. Форма 20-ОПП. Заява обов’язкова для ФОП, які використовують приміщення, офіси, магазини, склади, транспортні засоби та інші об’єкти для ведення бізнесу. Плюс вона необхідна при реєстрації РРО. Штраф за ігнорування вимоги — 340 грн (стаття 117 Податкового кодексу). Довідка про нараховані доходи та сплачені податки. На практиці використовується для підтвердження походження коштів, навіть за кордоном. Заява на відпустку (для ФОП 1-2 групи). Допомагає отримати звільнення від сплати військового збору і єдиного податку на один місяць протягом року. Подача не провокує жодних додаткових перевірок.

Ці документи часто ситуативні, однак якщо виникне проблемна ситуація, пов’язана зі сплатою податків, підтвердженням доходів або появою неочікуваних штрафів, краще мати їх під рукою для мінімізації ризиків.

Які податки треба заплатити в березні

Раніше ми розповідали, що ФОПи повинні вчасно розраховуватися з бюджетом, інакше загрожують штрафні санкції. Станом на березень 2026 року жодних змін у податкових ставках не передбачається, отже витрати залишилися аналогічними.

Сума військового збору для ФОП 1 та 2 групи становить 10% від мінімальної заробітної плати — 864,70 грн. А ФОП 3 групи сплачують 1% від доходу за звітний період. Для підприємців на загальній системі та фізичних осіб діє ставка 5% від доходу.

Єдиний податок також варіюється: для ФОП 1 групи — 332,80 грн (10% від прожиткового мінімуму), для ФОП 2 групи — 1 729,40 грн (20% від мінімальної зарплати), для ФОП 3 групи — 5% від доходу. Єдиний соціальний внесок у березні перебуває на рівні 1 902,34 грн (22% від МЗП).

