Військовий збір, ЄСВ та інше — куди йде кожна гривня з податків українців у 2026

Кошти українців, зокрема податки ФОП, слугують реальним потребам держави у 2026 році, а не витрачаються на абстрактні речі. Кожен із трьох обов’язкових платежів — єдиний соціальний внесок, військовий збір і єдиний податок — має конкретний напрямок використання і приносить користь.

Про це розповідає блог адвоката Богдана Янківа.

Куди йде єдиний податок

ФОПи на спрощеній системі повинні регулярно сплачувати ЄП: 1 група — 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 2 група — 20% від мінімальної зарплати, 3 група — 5% від доходу за звітний період.

Ці платежі спрямовують до бюджету місцевого самоврядування, тобто на користь територіальної громади. Завдяки виконанню податкових зобов’язань ради можуть здійснювати соціальні видатки на місцевому рівні.

"Кожна гривня вашого єдиного податку залишається у громаді та працює на покращення умов життя саме там, де ви живете. Це не абстрактні гроші "десь у Києві", а конкретний внесок у розвиток міста, селища чи села", — уточнив адвокат.

Куди йде військовий збір

Ставка військового збору залежить від індивідуальних обставин: ФОП 1-2 групи сплачують 10% від мінімальної зарплати, ФОП 3 групи — 1% від доходу, фізичні особи — 5% від доходу. Всі кошти спрямовують на підвищення обороноздатності України.

Військовий збір запровадили одразу після початку російської агресії у 2014 році як додатковий засіб фінансування ЗСУ. Всі платежі надходять до державного бюджету, звідки розподіляються на конкретні потреби:

забезпечення армії;

закупівлю обладнання, зброї, техніки тощо;

утримання військових частин;

соціальні виплати військовим та їх сім’ям.

Військовий збір має статус тимчасового податку, однак 12 років вимушено існує в Україні та вважається важливим джерелом фінансових надходжень до держбюджету.

Куди йде єдиний соціальний внесок

ЄСВ не можна назвати податком у традиційному розумінні. Це внески, які отримують фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування для формування пенсійного забезпечення громадян та інших соціальним гарантій.

Простими словами, ЄСВ використовують для виплати коштів нинішнім пенсіонерам за солідарною системою. Людині, яка здійснила внесок, нараховується страховий стаж, тому регулярна сплата ЄСВ гарантує одержання пенсії в майбутньому, фінансувати яку будуть нові покоління українців.

Додатково єдиний соціальний внесок, мінімальний розмір якого становить 22% від МЗП, забезпечує громадян правом на соціальне страхування. Наприклад, у випадку безробіття, втрати працездатності, нещасного випадку на виробництві тощо.

Що ще варто знати українцям

