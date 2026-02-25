Военный сбор, ЕСВ и прочее — куда идет каждая гривна с налогов ФЛП в 2026

Украинцы платят налоги в бюджет из собственного кошелька. Фото: УНИАН

Не все украинцы знают, каким реальным потребностям служат налоги ФЛП в 2026 году. Каждый из трех обязательных платежей — единый социальный взнос, военный сбор и единый налог — имеет конкретное направление использования и приносит пользу.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на блог адвоката Богдана Янкива.

Куда идет единый налог

ФЛП на упрощенной системе должны регулярно платить ЕН: 1 группа — 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, 2 группа — 20% от минимальной зарплаты, 3 группа — 5% от дохода за отчетный период.

Эти платежи направляются в бюджет местного самоуправления, то есть в пользу территориальной общины. Благодаря выполнению налоговых обязательств власти могут осуществлять социальные расходы на местном уровне.

"Каждая гривна вашего единого налога остается в громаде и работает на улучшение условий жизни именно там, где вы живете. Это не абстрактные деньги "где-то в Киеве", а конкретный вклад в развитие города, поселка или села", — уточнил адвокат.

Куда идет военный сбор

Ставка военного сбора зависит от индивидуальных обстоятельств: ФЛП 1-2 группы платят 10% от минимальной зарплаты, ФЛП 3 группы — 1% от дохода, физические лица — 5% от дохода. Все деньги направляются на повышение обороноспособности Украины.

Военный сбор ввели сразу после начала российской агрессии в 2014 году как дополнительное средство финансирования ВСУ. Все платежи поступают в государственный бюджет, откуда распределяются на конкретные нужды:

обеспечение армии;

закупку оборудования, оружия, техники и пр.;

содержание воинских частей;

социальные выплаты военным и их семьям.

Военный сбор имеет статус временного налога, однако 12 лет вынужденно существует в Украине и считается важным источником финансовых поступлений в госбюджет.

Куда идет единый социальный взнос

ЕСВ нельзя назвать налогом в традиционном понимании. Это взносы, которые получают фонды общеобязательного государственного социального страхования для формирования пенсионного обеспечения граждан и других социальных гарантий.

Простыми словами, ЕСВ используют для выплаты средств нынешним пенсионерам по солидарной системе. Человеку, который осуществил взнос, начисляется страховой стаж, поэтому регулярная уплата ЕСВ гарантирует получение пенсии в будущем, финансировать которую будут новые поколения украинцев.

Дополнительно единый социальный взнос, минимальный размер которого составляет 22% от МЗП, обеспечивает граждан правом на социальное страхование. Например, в случае безработицы, потери трудоспособности, несчастного случая на производстве и тому подобное.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы должны декларировать подарки, приобретенные за рубежом, если их стоимость превышает 500 евро. С суммы придется уплатить налоги, иначе грозит суровая ответственность.

Также мы писали, что физических лиц-предпринимателей, которые служат в ВСУ, освободили от уплаты военного сбора. Однако льгота применяется только в случае открытия ФЛП до мобилизации или подписания контракта.