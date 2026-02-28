Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Які платежі від клієнтів категорично не можна приймати ФОП і чому

Які платежі від клієнтів категорично не можна приймати ФОП і чому

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 10:12
Заборонені платежі для ФОП — які оплати від клієнтів категорично не можна приймати
ФОПи не можуть приймати кошти без призначення платежу. Фото: Pexels

Через деякі оплати від клієнтів ФОП можуть оштрафувати чи навіть гірше — примусово перевести на загальну систему оподаткування. Щоб уникнути потенційних проблем, які несподівано з'являться під час податкової перевірки, необхідно завжди звертати увагу на певну інформацію.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис бухгалтерки Оксани Проценко у Threads.

Реклама
Читайте також:

Які оплати не можна приймати ФОП

Контролюючий орган може помилково класифікувати підприємницький дохід як кошти, отримані від незареєстрованих КВЕДів або забороненої на спрощеній системі діяльності. Йдеться про оплату без призначення платежу. Якщо клієнт не вказав цю інформацію, існує великий ризик покарання.  

"Ніколи не отримуйте оплати від клієнтів без призначення платежу. Якщо у вас є фіскальний чек, ви в умовній "безпеці", якщо ні — є вірогідність мати проблеми", — зазначила бухгалтерка.

Необхідно завжди просити клієнтів витратити кілька секунд на заповнення поля "Призначення платежу" під час відправки коштів.

Заборонені розрахунки та діяльність ФОП

Згідно зі статтею 291.5 Податкового кодексу, ФОПи на єдиному податку не можуть займатися конкретними видами господарської діяльності, а саме:

  • організовувати і проводити азартні ігри;
  • здійснювати обмін валюти;
  • виробляти і продавати підакцизні товари;
  • видобувати і реалізувати дорогоцінні метали (існують виключення);
  • видобувати і продавати корисні копалини;
  • надавати послуги фінансового посередництва;
  • здійснювати управління підприємствами;
  • надавати поштові послуги (крім кур’єрської діяльності);
  • продавати предмети мистецтва та антикваріату, організовувати торги такими виробами;
  • організовувати і проводити гастрольні заходи;
  • здійснювати охоронну діяльність.

Також важливо приймати оплату за товари чи послуги виключно у грошовій формі, всі інші види розрахунків під забороною. Йдеться про бартер, взаємозалік зустрічних вимог, вексельні розрахунки, відступлення прав вимоги, криптовалюту та ін.

Недотримання цих норм суворо карається. ФОПу загрожує штраф у розмірі 15% єдиного податку від доходу, отриманого забороненим способом, а також примусове переведення на 2-3 групу чи на загальну систему оподаткування.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, до 2 березня 2026 року включно ФОП 1 та 2 групи повинні подати в контролюючий орган річну декларацію платника єдиного податку. Інакше доведеться платити штраф за ігнорування вимоги.

Також ми писали, скільки повинні заплатити підприємці на спрощеній системі в березні 2026 року. Йдеться про обов’язкові платежі — єдиний податок, військовий збір та єдиний соціальний внесок.

ФОП гроші штрафи підприємці оплата
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації