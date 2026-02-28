Заборонені платежі для ФОП — які оплати від клієнтів категорично не можна приймати

ФОПи не можуть приймати кошти без призначення платежу. Фото: Pexels

Через деякі оплати від клієнтів ФОП можуть оштрафувати чи навіть гірше — примусово перевести на загальну систему оподаткування. Щоб уникнути потенційних проблем, які несподівано з'являться під час податкової перевірки, необхідно завжди звертати увагу на певну інформацію.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис бухгалтерки Оксани Проценко у Threads.

Реклама

Читайте також:

Які оплати не можна приймати ФОП

Контролюючий орган може помилково класифікувати підприємницький дохід як кошти, отримані від незареєстрованих КВЕДів або забороненої на спрощеній системі діяльності. Йдеться про оплату без призначення платежу. Якщо клієнт не вказав цю інформацію, існує великий ризик покарання.

"Ніколи не отримуйте оплати від клієнтів без призначення платежу. Якщо у вас є фіскальний чек, ви в умовній "безпеці", якщо ні — є вірогідність мати проблеми", — зазначила бухгалтерка.

Необхідно завжди просити клієнтів витратити кілька секунд на заповнення поля "Призначення платежу" під час відправки коштів.

Заборонені розрахунки та діяльність ФОП

Згідно зі статтею 291.5 Податкового кодексу, ФОПи на єдиному податку не можуть займатися конкретними видами господарської діяльності, а саме:

організовувати і проводити азартні ігри;

здійснювати обмін валюти;

виробляти і продавати підакцизні товари;

видобувати і реалізувати дорогоцінні метали (існують виключення);

видобувати і продавати корисні копалини;

надавати послуги фінансового посередництва;

здійснювати управління підприємствами;

надавати поштові послуги (крім кур’єрської діяльності);

продавати предмети мистецтва та антикваріату, організовувати торги такими виробами;

організовувати і проводити гастрольні заходи;

здійснювати охоронну діяльність.

Також важливо приймати оплату за товари чи послуги виключно у грошовій формі, всі інші види розрахунків під забороною. Йдеться про бартер, взаємозалік зустрічних вимог, вексельні розрахунки, відступлення прав вимоги, криптовалюту та ін.

Недотримання цих норм суворо карається. ФОПу загрожує штраф у розмірі 15% єдиного податку від доходу, отриманого забороненим способом, а також примусове переведення на 2-3 групу чи на загальну систему оподаткування.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, до 2 березня 2026 року включно ФОП 1 та 2 групи повинні подати в контролюючий орган річну декларацію платника єдиного податку. Інакше доведеться платити штраф за ігнорування вимоги.

Також ми писали, скільки повинні заплатити підприємці на спрощеній системі в березні 2026 року. Йдеться про обов’язкові платежі — єдиний податок, військовий збір та єдиний соціальний внесок.