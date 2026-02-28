Видео
Україна
Видео

Какие оплаты от клиентов категорически нельзя принимать ФЛП и почему

Дата публикации 28 февраля 2026 10:12
Эти платежи для ФЛП запрещены — какие оплаты от клиентов категорически нельзя получать
ФЛП не могут принимать деньги без назначения платежа. Фото: Pexels

Из-за некоторых оплат от клиентов ФЛП могут оштрафовать или даже хуже — принудительно перевести на общую систему налогообложения. Необходимо всегда проверять этот нюанс, дабы избежать потенциальных проблем в случае налоговой проверки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение бухгалтера Оксаны Проценко в Threads.

Какие оплаты нельзя принимать ФЛП

Контролирующий орган может ошибочно классифицировать предпринимательский доход как деньги, полученные от незарегистрированных КВЭД или запрещенной на упрощенной системе деятельности. Речь идет об оплате без назначения платежа. Если клиент не указал эту информацию, существует большой риск наказания.

"Никогда не получайте оплаты от клиентов без назначения платежа. Если у вас есть фискальный чек, вы в условной "безопасности", если нет — есть вероятность проблем", — отметила бухгалтер.

Необходимо всегда просить клиентов потратить несколько секунд на заполнение поля "Назначение платежа" при отправке средств.

Запрещенные расчеты и деятельность ФЛП

Согласно статье 291.5 Налогового кодекса, ФЛП на едином налоге не могут заниматься конкретными видами хозяйственной деятельности, а именно:

  • организовывать и проводить азартные игры;
  • осуществлять обмен валюты;
  • производить и продавать подакцизные товары;
  • добывать и реализовать драгоценные металлы (существуют исключения);
  • добывать и продавать полезные ископаемые;
  • предоставлять услуги финансового посредничества;
  • осуществлять управление предприятиями;
  • предоставлять почтовые услуги (кроме курьерской деятельности);
  • продавать предметы искусства и антиквариата, организовывать торги такими изделиями;
  • организовывать и проводить гастрольные мероприятия;
  • осуществлять охранную деятельность.

Также важно принимать оплату за товары или услуги исключительно в денежной форме, все другие виды расчетов под запретом. Речь идет о бартере, взаимозачете встречных требований, вексельных расчетах, уступке прав требования, криптовалюте и др.

Несоблюдение этих норм строго наказывается. ФЛП грозит штраф в размере 15% единого налога от дохода, полученного запрещенным способом, а также принудительный перевод на 2-3 группу или на общую систему налогообложения.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, до 2 марта 2026 года включительно ФЛП 1 и 2 группы должны подать в контролирующий орган годовую декларацию плательщика единого налога. Иначе придется платить штраф за игнорирование требования.

Также мы писали, сколько должны заплатить предприниматели на упрощенной системе в марте 2026 года. Речь идет об обязательных платежах — едином налоге, военном сборе и едином социальном взносе.

ФЛП деньги штрафы предприниматели оплата
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
