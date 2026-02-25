Годовая декларация ФЛП 1-2 группы — какие сроки подачи и сколько дней осталось

Мужчина заполняет декларацию плательщика единого налога. Фото: Pexels

Физические лица-предприниматели должны не только вовремя платить налоги, но и отчитываться перед контролирующим органом. В ближайшее время ФЛП 1 и 2 группы упрощенной системы необходимо подать Декларацию плательщика единого налога.

когда конечная дата подачи годовой декларации ФЛП.

Какие сроки подачи декларации ФЛП

Согласно статье 296.2 Налогового кодекса, ФЛП 1 и 2 группы обязаны подать документ на рассмотрение ГНС в течение 60 календарных дней после окончания отчетного года, отразив в декларации всю необходимую информацию, в частности:

объем полученного дохода;

ежемесячные авансовые взносы;

сведения о суммах единого взноса.

В 2026 году крайний день подачи годовой декларации — 2 марта. Даже если предприниматель не осуществлял хозяйственную деятельность в течение года, он должен отправить документ в контролирующий орган, иначе грозят штрафные санкции.

Финансовое наказание определено статьей 120.1 НКУ — 340 грн за каждый случай нарушения. Аналогичные действия, совершенные ФЛП, к которому в течение года уже применили штраф, влечет административное взыскание в размере 1020 грн.

Как правильно заполнить годовую декларацию

ФЛП 1-2 группы должны заполнить разделы III и V. Раздел III содержит информацию о сумме уплаченных авансовых взносов по единому налогу, а именно:

строка 03 — сумма дохода, полученного за отчетный период;

строка 04 — доход, подлежащий налогообложению по ставке 15% (если предприниматель превысил лимит дохода, осуществлял незарегистрированную деятельность, осуществлял запрещенные расчеты и т. п.).

Раздел V должен суммировать показатели за год. Строка 08 включает общую сумму дохода, строка 09 — налоги по ставке 15%, строка 12 — общую сумму начисленного налога, строка 14 — сумму к уплате в бюджет. Все данные нужно вводить в гривнах с копейками.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы должны декларировать подарки в неденежной форме, если стоимость превышает 25% минимальной зарплаты. С суммы превышения придется заплатить налоги — НДФЛ и военный сбор.

Также мы писали, на какие нужды идут налоги украинцев в 2026 году. Единый социальный взнос — на пенсии и соцвыплаты, военный сбор — на армию, единый налог — в местные бюджеты на развитие общины.