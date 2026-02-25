Відео
Часу залишилося обмаль — що повинні встигнути ФОПи до кінця лютого

Часу залишилося обмаль — що повинні встигнути ФОПи до кінця лютого

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 11:10
Річна декларація ФОП 1-2 групи — строки подання у 2026 та скільки днів залишилося
Чоловік заповнює декларацію платника єдиного податку. Фото: Pexels

Фізичні особи-підприємці повинні не лише вчасно сплачувати податки, але й звітувати перед контролюючим органом. Йдеться про Декларацію платника єдиного податку, яку зобов'язані подати ФОП 1 та 2 групи спрощеної системи до кінця лютого 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, коли кінцева дата подання річної декларації ФОП.

Які строки подання декларації ФОП

Згідно зі статтею 296.2 Податкового кодексу, ФОП 1 та 2 групи зобов’язані подати документ на розгляд ДПС протягом 60 календарних днів після закінчення звітного року, відобразивши в декларації всю необхідну інформацію, зокрема:

  • обсяг отриманого доходу;
  • щомісячні авансові внески;
  • відомості про суми єдиного внеску.

У 2026 році крайній день подання річної декларації — 2 березня. Навіть якщо підприємець не здійснював господарську діяльність протягом року, він повинен відправити документ до контролюючого органу, інакше загрожують штрафні санкції.

Фінансове покарання визначене статтею 120.1 ПКУ — 340 грн за кожен випадок порушення. Аналогічні дії, вчинені ФОП, до якого протягом року вже застосували штраф, тягне адміністративне стягнення у розмірі 1020 грн.

Як правильно заповнити річну декларацію

ФОПи 1-2 групи мають заповнити розділи III та V. Розділ III містить інформацію про суму сплачених авансових внесків з єдиного податку, а саме:

  • рядок 03 — сума доходу, отриманого за звітний період;
  • рядок 04 — дохід, який підлягає оподаткуванню за ставкою 15% (якщо підприємець перевищив ліміт доходу, провадив незареєстровану діяльність, здійснював заборонені розрахунки тощо).

Розділ V повинен підсумувати показники за рік. Рядок 08 включає загальну суму доходу, рядок 09 — податки за ставкою 15%, рядок 12 — загальну суму нарахованого податку, рядок 14 — суму до сплати в бюджет. Всі дані потрібно вводити у гривнях з копійками.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці повинні декларувати подарунки у негрошовій формі, якщо вартість перевищує 25% мінімальної зарплати. З суми перевищення доведеться заплатити податки — ПДФО та військовий збір.

Також ми писали, на які потреби йдуть податки українців у 2026 році. Єдиний соціальний внесок — на пенсії та соцвиплати, військовий збір — на армію, єдиний податок — у місцеві бюджети на розвиток громади.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
