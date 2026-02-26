Платежный терминал для ФЛП — кто может не использовать в 2026 и какие штрафы

ФЛП придется заплатить большие суммы в случае отсутствия POS-терминала. Фото: Unsplash

Некоторые физические лица-предприниматели должны использовать POS-терминал, иначе придется заплатить штраф. Закон обязывает продавцов обеспечить возможность для клиентов рассчитываться за товар по безналу. Поэтому не помешает узнать, что будет в случае нарушения требования.

Кто может не устанавливать POS-терминал и какой штраф за его отсутствие.

Кому нужен POS-терминал в 2026

Основным документом, регулирующим установку платежных терминалов, является постановление Кабинета Министров от 29.07.2022 № 894. Оно обязывает обеспечить безналичную оплату такие категории торговцев:

осуществляющих хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью более 25 тыс. человек;

продающих товары в населенных пунктах с численностью от 5 до 25 тыс. человек;

осуществляющих предпринимательскую деятельность в населенных пунктах с численностью до 5 тыс. человек.

С 1 января 2026 года эта обязанность должна была перейти на ФЛП 1 группы единого налога, выездных торговцев (с лотков на улице или передвижных точек продаж), фермеров, реализующих собственноручно выращенную/откормленную продукцию, а также на людей с торговыми автоматами.

Однако буквально за несколько дней до наступления 2026 года правительство приняло постановление от 29.12.2025 г. № 1768, которым отсрочило введение POS-терминалов для указанных категорий ФЛП до конца военного положения — требования начнут действовать через три месяца после его завершения/отмены.

Также норма по установлению не распространяется на торговцев, осуществляющих хозяйственную деятельность на территориях общин, расположенных в зонах ведения боевых действий, временной оккупации или окружения (блокировки).

Какой штраф за отсутствие POS-терминала

Игнорирование требования влечет строгую финансовую ответственность:

статья 163-15 Кодекса об административных правонарушениях — штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1 700 до 3 400 грн);

статья 163-15 КУоАП — штраф от 8 500 до 17 000 грн за повторное аналогичное нарушение в течение года;

статья 23 закона "О защите прав потребителей" — штраф в размере 500 необлагаемых минимумов (8 500 грн);

статья 155 КУоАП — штраф от 1 до 10 необлагаемых минимумов (от 17 до 170 грн).

Суммарно предпринимателя могут оштрафовать на 12 000 грн при условии первого нарушения. Если ФЛП не исправит ситуацию и продолжит работать без платежного терминала, то второе финансовое взыскание в течение года может достичь размера 25 670 грн и больше.



Напомним, ФЛП 1 и 2 группы упрощенной системы должны подать годовую декларацию в течение 60 календарных дней после завершения отчетного года. Крайняя дата в 2026 — 2 марта, после чего грозят штрафы.

Также мы писали, на какие нужды идут налоги украинцев в 2026 году. ФЛП должны вовремя платить военный сбор, единый социальный взнос и единый налог — эти деньги имеют назначение.