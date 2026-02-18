Ограничения для курильщиков — список запрещенных мест и размер штрафов в 2026 году

Табличка о запрете курения в заведениях. Фото: УНИАН

В Украине человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, личная неприкосновенность и безопасность признаются высшими общественными ценностями. Именно поэтому, каждый гражданин имеет гарантированное право находиться в среде, свободной от табачного дыма. За игнорирование этих правил, нарушителю грозят штрафы.

О том, где в Украине запрещено курить и какие штрафы грозят нарушителям в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

В каких местах запрещено курить в 2026 году

Действующее законодательство запрещает не только курение обычных сигарет, но и использование электронных сигарет, устройств для нагревания табака без горения, кальянов, а также табачных и травяных изделий для курения.

Согласно статье 13 Закона Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения", курение запрещено в таких местах:

в общежитиях;

в подземных переходах;

в культурных учреждениях;

в лифтах и таксофонах;

на детских игровых площадках;

в гостиницах и подобных местах проживания;

в зданиях и на территории медицинских учреждений;

в общественном транспорте, включая такси;

в помещениях и на территории учебных заведений;

в помещениях заведений общественного питания;

в подъездах и других общих зонах жилых домов;

в государственных органах и органах местного самоуправления;

на вокзалах, станциях и остановках общественного транспорта;

в спортивных объектах и физкультурно-оздоровительных учреждениях;

на предприятиях, в учреждениях и организациях любой формы собственности.

Кроме этого, органы местного самоуправления имеют право самостоятельно определять дополнительные территории, где курение может быть запрещено на постоянной или временной основе.

Какой штраф можно получить за курение в запрещенных местах в 2026 году

Административную ответственность несут не только лица, которые курят в запрещенных местах, но и заведения и учреждения, на территории которых допускается такое нарушение. Размер штрафа зависит от количества зафиксированных случаев в течение года.

Согласно статье 175-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, для граждан предусмотрены следующие штрафы:

за первое нарушение — от 51 до 170 гривен;

за повторное нарушение — от 170 до 340 гривен.

Для заведений общественного питания, которые допускают курение на своей территории, наказание значительно строже:

3 000 гривен за первый случай;

15 000 гривен — за повторные в течение года.

Для других общественных мест штраф колеблется от 1 000 гривен за первое нарушение до 10 000 гривен — за следующее.

Ранее мы писали, что во многих странах Европы действуют жесткие правила относительно курения в автомобилях. В некоторых государствах запрещено курить, если в машине находятся несовершеннолетние, а за нарушение можно получить большой штраф.

Также мы рассказывали, что в Украине в 2026 году сигареты подорожают. Прогнозируют, что цена одной пачки вырастет примерно на 2-3,5 гривны по сравнению с прошлым годом. Это связано с увеличением акцизного налога.