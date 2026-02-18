Обмеження для курців — список заборонених місць та розмір штрафів у 2026 році

Табличка про заборону куріння в закладах. Фото: УНІАН

В Україні людина, її життя та здоров’я, честь і гідність, особиста недоторканність і безпека визнаються найвищими суспільними цінностями. Саме тому, кожен громадянин має гарантоване право перебувати в середовищі, вільному від тютюнового диму. За ігнорування цих правил, порушнику загрожують штрафи.

Про те, де в Україні заборонено палити та які штрафи загрожують порушникам у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

В яких місцях заборонено палити у 2026 році

Чинне законодавство забороняє не лише куріння звичайних цигарок, а й використання електронних сигарет, пристроїв для нагрівання тютюну без горіння, кальянів, а також тютюнових і трав’яних виробів для куріння.

Згідно зі статтею 13 Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення", куріння заборонене в таких місцях:

у гуртожитках;

у підземних переходах;

у культурних установах;

у ліфтах та таксофонах;

на дитячих ігрових майданчиках;

у готелях та подібних місцях проживання;

у будівлях і на території медичних установ;

у громадському транспорті, включно з таксі;

у приміщеннях і на території закладів освіти;

у приміщеннях закладів громадського харчування;

у під’їздах та інших спільних зонах житлових будинків;

у державних органах і органах місцевого самоврядування;

на вокзалах, станціях і зупинках громадського транспорту;

у спортивних об’єктах і фізкультурно-оздоровчих закладах;

на підприємствах, в установах і організаціях будь-якої форми власності.

Крім цього, органи місцевого самоврядування мають право самостійно визначати додаткові території, де куріння може бути заборонене на постійній або тимчасовій основі.

Який штраф можна отримати за куріння в заборонених місцях у 2026 році

Адміністративну відповідальність несуть не лише особи, які курять у заборонених місцях, але й заклади та установи, на території яких допускається таке порушення. Розмір штрафу залежить від кількості зафіксованих випадків протягом року.

Згідно зі статтею 175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, для громадян передбачені такі штрафи:

за перше порушення — від 51 до 170 гривень;

за повторне порушення — від 170 до 340 гривень.

Для закладів громадського харчування, які допускають паління на своїй території, покарання значно суворіше:

3 000 гривень за перший випадок;

15 000 гривень — за повторні протягом року.

Для інших громадських місць штраф коливається від 1 000 гривень за перше порушення до 10 000 гривень — за наступне.

Раніше ми писали, що у багатьох країнах Європи діють жорсткі правила щодо куріння в автомобілях. У деяких державах заборонено палити, якщо в машині перебувають неповнолітні, а за порушення можна отримати великий штраф.

Також ми розповідали, що в Україні у 2026 році сигарети подорожчають. Прогнозують, що ціна однієї пачки зросте приблизно на 2–3,5 гривні порівняно з минулим роком. Це пов’язано зі збільшенням акцизного податку.