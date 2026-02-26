Відео
Головна Економіка ФОП можуть оштрафувати на 17 000 грн і більше — що вимагають у 2026 році

ФОП можуть оштрафувати на 17 000 грн і більше — що вимагають у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 08:20
Платіжний термінал для ФОП — хто не використовує у 2026 і кого будуть штрафувати
ФОП доведеться заплатити великі суми в разі відсутності POS-терміналу. Фото: Unsplash

Зобов'язання встановити і використовувати POS-термінал поширюється на деяких фізичних осіб-підприємців в Україні, інакше доведеться заплатити штраф. Закон вимагає від продавців забезпечити можливість для клієнтів розраховуватися за товар безготівково. Тому не завадить дізнатися, що буде в разі порушення вимоги.

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто може не встановлювати POS-термінал і який штраф за його відсутність.

Кому потрібен POS-термінал у 2026

Основним документом, який регулює встановлення платіжних терміналів, є постанова Кабінету Міністрів від 29.07.2022 № 894. Вона зобов’язує забезпечити безготівкову оплату такі категорії торговців:

  • які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю понад 25 тис. осіб;
  • які продають товари в населених пунктах із чисельністю від 5 до 25 тис. осіб;
  • які здійснюють підприємницьку діяльність у населених пунктах з чисельністю до 5 тис. осіб.

З 1 січня 2026 року цей обов’язок мав перейти на ФОП 1 групи єдиного податку, виїзних торговців (з лотків на вулиці чи пересувних точок продажу), фермерів, які реалізують власноручно вирощену/відгодовану продукцію, а також на осіб із торговими автоматами.

Однак буквально за кілька днів до настання 2026 року уряд ухвалив постанову від 29.12.2025 р. № 1768, якою відтермінував запровадження POS-терміналів для вказаних категорій ФОП до кінця воєнного стану — вимоги почнуть діяти через три місяці після його завершення/скасування.

Також норма щодо встановлення не поширюється на торговців, які провадять господарську діяльність на територіях громад, розташованих у зонах ведення бойових дій, тимчасової окупації чи оточення (блокування).

Який штраф за відсутність POS-терміналу

Ігнорування вимоги тягне сувору фінансову відповідальність:

  • стаття 163-15 Кодексу про адміністративні правопорушення — штраф від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 1 700 до 3 400 грн);
  • стаття 163-15 КУпАП — штраф від 8 500 до 17 000 грн за повторне аналогічне порушення протягом року;
  • стаття 23 закону "Про захист прав споживачів" — штраф у розмірі 500 неоподаткованих мінімумів (8 500 грн);
  • стаття 155 КУпАП — штраф від 1 до 10 неоподаткованих мінімумів (від 17 до 170 грн).

Сумарно підприємця можуть оштрафувати на 12 000 грн за умови першого порушення. Якщо ФОП не виправить ситуацію і продовжить працювати без платіжного терміналу, то друге фінансове стягнення протягом року може досягти розміру 25 670 грн і більше.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ФОПи 1 та 2 групи спрощеної системи повинні подати річну декларацію протягом 60 календарних днів після завершення звітного року. Крайня дата у 2026 — 2 березня, після чого загрожують штрафи.

Також ми писали, на які потреби йдуть податки українців у 2026 році. ФОПи повинні вчасно сплачувати військовий збір, єдиний соціальний внесок і єдиний податок — ці кошти мають призначення.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
