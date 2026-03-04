Штрафы для ФЛП в прошлом — какие 6 документов реально защищают бизнес

ФЛП должны собрать документы и заявления для избежания штрафов. Фото: Pexels, ГНС. Коллаж: Новини.LIVE

Не всегда достаточно вовремя платить налоги и отчитываться перед контролирующим органом. ФЛП могут оштрафовать по многим причинам, поэтому не помешает запастись несколькими документами и заявлениями, которые помогут защитить собственный бизнес.

Какие документы должны иметь ФЛП

Речь идет о заявлениях, которые подаются в налоговую для получения определенных документов. На практике они реально защищают предпринимателей во время проверок банка (например, финмониторинг) или контролирующего органа.

Выписка плательщика единого налога. Она подтверждает пребывание на конкретной группе единого налога. Лучше заказывать документ ежеквартально, дабы убедиться в статусе. Ведь бывают случаи аннулирования упрощенной системы без ведома ФЛП. Электронный документооборот с налоговой. Это заявление обязывает ГНС информировать о штрафах, проверках, начислении всех налогов и т.д. с помощью писем или запросов, отправленных в Электронный кабинет плательщика. Потому что физические почтовые уведомления очень просто не получить. Справочный отчет по доходам. Он фиксирует текущую сумму прибыли без необходимости ждать окончания отчетного года. Документ понадобится для подтверждения задекларированных доходов в случае финмониторинга, предоставления гранта/кредита/соцвыплат и пр. Форма 20-ОПП. Заявление обязательно для ФЛП, которые используют помещения, офисы, магазины, склады, транспортные средства и другие объекты для ведения бизнеса. Плюс оно необходимо при регистрации РРО. Штраф за игнорирование требования — 340 грн(статья 117 Налогового кодекса). Справка о начисленных доходах и уплаченных налогах. На практике используется для подтверждения происхождения средств, даже за рубежом. Заявление на отпуск (для ФЛП 1-2 группы). Помогает получить освобождение от уплаты военного сбора и единого налога на один месяц в течение года. Подача не провоцирует никаких дополнительных проверок.

Эти документы часто ситуативны, однако если возникнет проблемная ситуация, связанная с уплатой налогов, подтверждением доходов или появлением неожиданных штрафов, лучше иметь их под рукой для минимизации рисков.

Какие налоги надо заплатить в марте

Ранее мы рассказывали, что ФЛП должны вовремя рассчитываться с бюджетом, иначе грозят штрафные санкции. По состоянию на март 2026 года никаких изменений в налоговых ставках не предвидится, поэтому расходы остались аналогичными.

Сумма военного сбора для ФЛП 1 и 2 группы составляет 10% от минимальной заработной платы — 864,70 грн. А ФЛП 3 группы платят 1% от дохода за отчетный период. Для предпринимателей на общей системе и физических лиц действует ставка 5% от дохода.

Единый налог тоже варьируется: для ФЛП 1 группы — 332,80 грн (10% от прожиточного минимума), для ФЛП 2 группы — 1 729,40 грн (20% от минимальной зарплаты), для ФЛП 3 группы — 5% от дохода. Единый социальный взнос в марте находится на уровне 1 902,34 грн (22% от МЗП).

