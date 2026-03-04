Штрафы для ФЛП в прошлом — какие 6 документов реально защищают бизнес

Эти документы могут реально защитить деньги ФЛП — без чего не обойтись
Не всегда достаточно вовремя платить налоги и отчитываться перед контролирующим органом. ФЛП могут оштрафовать по многим причинам, поэтому не помешает запастись несколькими документами и заявлениями, которые помогут защитить собственный бизнес.
Какие документы должны иметь ФЛП
Речь идет о заявлениях, которые подаются в налоговую для получения определенных документов. На практике они реально защищают предпринимателей во время проверок банка (например, финмониторинг) или контролирующего органа.
- Выписка плательщика единого налога. Она подтверждает пребывание на конкретной группе единого налога. Лучше заказывать документ ежеквартально, дабы убедиться в статусе. Ведь бывают случаи аннулирования упрощенной системы без ведома ФЛП.
- Электронный документооборот с налоговой. Это заявление обязывает ГНС информировать о штрафах, проверках, начислении всех налогов и т.д. с помощью писем или запросов, отправленных в Электронный кабинет плательщика. Потому что физические почтовые уведомления очень просто не получить.
- Справочный отчет по доходам. Он фиксирует текущую сумму прибыли без необходимости ждать окончания отчетного года. Документ понадобится для подтверждения задекларированных доходов в случае финмониторинга, предоставления гранта/кредита/соцвыплат и пр.
- Форма 20-ОПП. Заявление обязательно для ФЛП, которые используют помещения, офисы, магазины, склады, транспортные средства и другие объекты для ведения бизнеса. Плюс оно необходимо при регистрации РРО. Штраф за игнорирование требования — 340 грн(статья 117 Налогового кодекса).
- Справка о начисленных доходах и уплаченных налогах. На практике используется для подтверждения происхождения средств, даже за рубежом.
- Заявление на отпуск (для ФЛП 1-2 группы). Помогает получить освобождение от уплаты военного сбора и единого налога на один месяц в течение года. Подача не провоцирует никаких дополнительных проверок.
Эти документы часто ситуативны, однако если возникнет проблемная ситуация, связанная с уплатой налогов, подтверждением доходов или появлением неожиданных штрафов, лучше иметь их под рукой для минимизации рисков.
Какие налоги надо заплатить в марте
Ранее мы рассказывали, что ФЛП должны вовремя рассчитываться с бюджетом, иначе грозят штрафные санкции. По состоянию на март 2026 года никаких изменений в налоговых ставках не предвидится, поэтому расходы остались аналогичными.
Сумма военного сбора для ФЛП 1 и 2 группы составляет 10% от минимальной заработной платы — 864,70 грн. А ФЛП 3 группы платят 1% от дохода за отчетный период. Для предпринимателей на общей системе и физических лиц действует ставка 5% от дохода.
Единый налог тоже варьируется: для ФЛП 1 группы — 332,80 грн (10% от прожиточного минимума), для ФЛП 2 группы — 1 729,40 грн (20% от минимальной зарплаты), для ФЛП 3 группы — 5% от дохода. Единый социальный взнос в марте находится на уровне 1 902,34 грн (22% от МЗП).
