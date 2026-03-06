Смена ФИО или места жительства — что нужно сделать украинцам всего за месяц

Украинцы должны уведомить ГНС об изменении данных. Фото: Google Maps, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Граждане Украины могут не получить квитанцию об уплате налогов, если не будут обновлять персональные данные. Закон требует сообщать контролирующему органу об изменении личной информации в течение одного месяца путем подачи соответствующего заявления онлайн.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Какие данные надо обновлять украинцам

Учетная карточка налогоплательщика — это электронный документ, содержащий важные персональные сведения о человеке, в частности: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, место жительства, серию/номер свидетельства о рождении и паспорта, кем и когда выдан.

Эти данные используются для формирования налоговых квитанций. В случае изменения личной информации (например, женщина взяла фамилию мужа после бракосочетания) необходимо уведомить об этом налоговые органы, иначе следующая квитанция об уплате налога не найдет получателя.

Украинцы могут подать заявку на внесение изменений в учетную карточку онлайн с помощью Электронного кабинета плательщика. На это дается один месяц с момента обновления персональных данных.

Как обновить данные в ГРФЛ

Внесение изменений в Государственный реестр физических лиц — налогоплательщиков происходит на основании паспорта гражданина (книжечки или ID-карты), свидетельства о рождении (для детей до 14 лет) и вида на временное/постоянное проживание в Украине (для иностранцев).

Пошаговый алгоритм действий в Электронном кабинете выглядит так:

в режиме "ЭК для граждан" выбрать пункт "Заявление о внесении изменений в ГРФЛ (5ДР)";

указать идентификационный код и актуальные сведения;

указать предыдущее ФИО, если произошло изменение;

заполнить сведения о месте рождения и адрес задекларированного (зарегистрированного) места жительства (пребывания);

вписать реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи);

выбрать удобный для себя Центр обслуживания плательщиков.

Обязательным условием для подачи заявки является приобщение сканированных копий документов в формате PDF или в виде изображений. Владельцы ID-карты тоже должны предоставить скан выписки о месте жительства. Если произошла смена ФИО, нужны свидетельство о браке, разводе или смене имени.

Финальный этап включает подписание заявления электронной квалификационной подписью. Перед отправкой система автоматически проверит правильность заполнения полей, дабы пользователи имели возможность исправить недостатки.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, ФЛП не помешает собрать пакет документов, которые помогут избежать штрафов. Речь идет о выписке плательщика единого налога, справке о начисленных доходах и уплаченных налогах и пр.

Также мы писали, какой штраф придется заплатить гражданам Украины за просроченный паспорт. В 2026 году сумма финансовой санкции составляет 17-51 грн. Речь идет о паспорте образца 1994 года.