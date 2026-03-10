Налоги для ФЛП в марте 2026 — до какого числа должны заплатить предприниматели

ФЛП должны заплатить налоги в марте. Фото: НБУ/Flickr

Физические лица-предприниматели должны вовремя платить единый налог, военный сбор и другие финансовые обязательства, дабы контролирующий орган не взыскал штраф. В марте 2026 года ФЛП на упрощенной системе ждет несколько важных дат, связанных с пополнением государственного бюджета.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Крайние даты для ФЛП в марте

Представители 1 и 2 группы упрощенной системы уплачивают налоги ежемесячно авансовыми взносами. До 20 марта они должны осуществить платежи на такие суммы:

ФЛП 1 группы — 332,80 грн (единый налог в размере 10% прожиточного минимума для трудоспособных лиц);

ФЛП 2 группы — 1 729,40 грн (единый налог в размере 20% минимальной заработной платы);

ФЛП 1 и 2 группы — 864,70 грн (военный сбор в размере 10% МЗП).

Освобождение от начисления и уплаты этих налогов предусмотрели для предпринимателей, зарегистрированных на территориях ведения боевых действий, а также для мобилизованных представителей бизнеса (только на период военной службы).

"Налоговый расчет (объединенный отчет) по наемным работникам и выплатам физлицам за период с января по март будем подавать как до 2025 года — одним отчетом за квартал (за 1 квартал 2026 года — с 01.04 по 11.05)", — рассказал налоговый консультант Михаил Смокович.

Какие заявления подавать в марте

ФЛП может сменить группу единого налога или перейти на общую систему с нового квартала. Субъекты хозяйствования нередко прибегают к такому шагу, если планируют заниматься другой деятельностью или расширить сферу. Однако необходимо успеть подать соответствующее заявление до крайней даты.

Чтобы оказаться на другой группе упрощенной системы с 1 апреля 2026 года, надо обратиться в контролирующий орган с заявлением до 16 марта. ФЛП, которые намерены отказаться от единого налога и перейти на общую систему со 2 квартала, должны отправить заявление до 20 марта.

Однако такая возможность закрыта для физических лиц-предпринимателей, которые уже перешли на общую систему в 2026 году и хотят вернуться обратно. Переход доступен лишь раз в год, поэтому придется ждать 1 января 2027-го.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы должны сообщить в налоговую об изменении персональных данных, в частности ФИО, места жительства и т.д. На подачу заявления в ГНС дается всего месяц, но изменить данные можно дистанционно.

Также мы писали, какие документы следует собрать ФЛП заблаговременно, дабы избежать штрафов. Не помешает иметь справочный отчет по доходам, выписку плательщика единого налога, справку о начисленных доходах и уплаченных деньгах.