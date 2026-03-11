Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Найкращі дні місяця для відкриття ФОП — коли варто подавати заявку

Найкращі дні місяця для відкриття ФОП — коли варто подавати заявку

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 07:15
Реєстрація ФОП у 2026 році — в які дні найкраще відкривати власний бізнес
Найкращі дні місяця для реєстрації ФОП в Україні. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Щомісяця в Україні з’являються нові ФОПи на єдиному податку. Дуже рідко майбутні підприємці замислюються над датою реєстрації свого бізнесу — зазвичай люди подають заявку на відкриття ФОП без прив’язки до конкретного дня. Хоча не завадить дізнатися, коли максимально вигідно здійснювати реєстрацію.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на юриста Богдана Янківа.

Реклама
Читайте також:

Коли краще відкривати ФОП в Україні

Представникам 1-2 групи спрощеної системи радять подавати заявку на реєстрацію ФОП не пізніше першої половини місяця, найкраще — десь на початку. Справа в тому, що підприємець отримує статус єдинника з 1 числа наступного місяця після звернення в Державну податкову службу.

"Буде достатньо часу, щоб відстежити, чи пройшла заявка, чи немає технічних проблем або відмов. Якщо щось піде не так — встигнете виправити. Якщо зареєструватися наприкінці місяця, час на виправлення проблеми буде мінімальний, а старт з потрібної дати зірветься", — констатував юрист.

Для представників 3 групи найкращий період реєстрації — перші числа місяця. Причина ховається у сплаті єдиного соціального внеску. ДПС надає статус єдинника одразу, не чекаючи наступного місяця. Аналогічно починається нарахування ЄСВ.

Причому доведеться заплатити повну суму внеску за весь місяць, навіть якщо реєстрація відбулася в останній день. Аби дарма не заплатити 1 902,34 грн за кілька днів перебування на єдиному податку, варто починати діяльність в перших числах.

Куди йдуть податки українців

Раніше ми розповідали, на які потреби витрачають податки фізичних осіб-підприємців, зокрема єдиний соціальний внесок, військовий збір і єдиний податок. ФОПи повинні щомісяця або щокварталу вчасно вносити платежі на рахунки, але одиниці знають призначення цих коштів.

Ось куди йдуть податки ФОПів:

  • єдиний соціальний внесок — на  загальнообов’язкове державне соціальне страхування (для виплати пенсій та забезпечення соцгарантій);
  • військовий збір — на підвищення обороноздатності країни (забезпечення потреб армії, купівлю зброї/техніки, утримання військових частин, зарплати тощо);
  • єдиний податок — на розвиток територіальної громади (кошти спрямовують до бюджету місцевого самоврядування).

Кожна гривня, сплачена підприємцями в Україні, йде на підтримку конкретних напрямів. Обов’язкові податки для ФОП допомагають забезпечувати державні та суспільні потреби.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, фізичні особи-підприємці повинні заплатити єдиний податок і військовий збір до 20 березня. Єдиний соціальний внесок сплачується аж у квітні за підсумками першого кварталу 2026 року.

Також ми писали, які платежі від клієнтів категорично не можна приймати ФОП і чому. Йдеться про оплату на рахунок без призначення платежу. Такі транзакції можуть викликати запитання у контролюючого органу.

ФОП податки Податкова служба бізнес підприємці
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації