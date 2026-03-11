Реєстрація ФОП у 2026 році — в які дні найкраще відкривати власний бізнес

Найкращі дні місяця для реєстрації ФОП в Україні. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Щомісяця в Україні з’являються нові ФОПи на єдиному податку. Дуже рідко майбутні підприємці замислюються над датою реєстрації свого бізнесу — зазвичай люди подають заявку на відкриття ФОП без прив’язки до конкретного дня. Хоча не завадить дізнатися, коли максимально вигідно здійснювати реєстрацію.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на юриста Богдана Янківа.

Коли краще відкривати ФОП в Україні

Представникам 1-2 групи спрощеної системи радять подавати заявку на реєстрацію ФОП не пізніше першої половини місяця, найкраще — десь на початку. Справа в тому, що підприємець отримує статус єдинника з 1 числа наступного місяця після звернення в Державну податкову службу.

"Буде достатньо часу, щоб відстежити, чи пройшла заявка, чи немає технічних проблем або відмов. Якщо щось піде не так — встигнете виправити. Якщо зареєструватися наприкінці місяця, час на виправлення проблеми буде мінімальний, а старт з потрібної дати зірветься", — констатував юрист.

Для представників 3 групи найкращий період реєстрації — перші числа місяця. Причина ховається у сплаті єдиного соціального внеску. ДПС надає статус єдинника одразу, не чекаючи наступного місяця. Аналогічно починається нарахування ЄСВ.

Причому доведеться заплатити повну суму внеску за весь місяць, навіть якщо реєстрація відбулася в останній день. Аби дарма не заплатити 1 902,34 грн за кілька днів перебування на єдиному податку, варто починати діяльність в перших числах.

Куди йдуть податки українців

Раніше ми розповідали, на які потреби витрачають податки фізичних осіб-підприємців, зокрема єдиний соціальний внесок, військовий збір і єдиний податок. ФОПи повинні щомісяця або щокварталу вчасно вносити платежі на рахунки, але одиниці знають призначення цих коштів.

Ось куди йдуть податки ФОПів:

єдиний соціальний внесок — на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (для виплати пенсій та забезпечення соцгарантій);

військовий збір — на підвищення обороноздатності країни (забезпечення потреб армії, купівлю зброї/техніки, утримання військових частин, зарплати тощо);

єдиний податок — на розвиток територіальної громади (кошти спрямовують до бюджету місцевого самоврядування).

Кожна гривня, сплачена підприємцями в Україні, йде на підтримку конкретних напрямів. Обов’язкові податки для ФОП допомагають забезпечувати державні та суспільні потреби.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, фізичні особи-підприємці повинні заплатити єдиний податок і військовий збір до 20 березня. Єдиний соціальний внесок сплачується аж у квітні за підсумками першого кварталу 2026 року.

Також ми писали, які платежі від клієнтів категорично не можна приймати ФОП і чому. Йдеться про оплату на рахунок без призначення платежу. Такі транзакції можуть викликати запитання у контролюючого органу.