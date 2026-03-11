Регистрация ФЛП в 2026 году — в какие дни выгоднее открывать свой бизнес

Лучшие дни месяца для регистрации ФЛП в Украине. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Каждый месяц в Украине появляются новые ФЛП на едином налоге. Очень редко будущие предприниматели задумываются над датой регистрации своего бизнеса — почти никогда подача заявки на открытие ФЛП не имеет привязки к конкретному дню недели либо месяца. Однако не помешает узнать, когда максимально выгодно осуществлять регистрацию.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на юриста Богдана Янкива.

Когда лучше открывать ФЛП в Украине

Представителям 1-2 группы упрощенной системы советуют подавать заявку на регистрацию ФЛП не позднее первой половины месяца, лучше всего — где-то в начале. Дело в том, что предприниматель получает статус единщика с 1 числа следующего месяца после обращения в Государственную налоговую службу.

"Будет достаточно времени, чтобы отследить, прошла ли заявка, нет ли технических проблем или отказов. Если что-то пойдет не так — успеете исправить. Если зарегистрироваться в конце месяца, время на исправление проблемы будет минимальное, а старт с нужной даты сорвется", — констатировал юрист.

Для представителей 3 группы лучший период регистрации — первые числа месяца. Причина кроется в уплате единого социального взноса. ГНС предоставляет статус единщика сразу, не дожидаясь следующего месяца. Аналогично начинается начисление ЕСВ.

Причем придется заплатить полную сумму взноса за весь месяц, даже если регистрация состоялась в последний день. Чтобы зря не заплатить 1 902,34 грн за несколько дней пребывания на едином налоге, стоит начинать деятельность в первых числах.

Куда идут налоги украинцев

Ранее мы рассказывали, на какие нужды тратят налоги физических лиц-предпринимателей, в частности единый социальный взнос, военный сбор и единый налог. ФЛП должны ежемесячно или ежеквартально вовремя вносить платежи на счета, но единицы знают назначение этих средств.

Вот куда идут налоги ФЛП:

единый социальный взнос — на общеобязательное государственное социальное страхование (для выплаты пенсий и обеспечения соцгарантий);

военный сбор — на повышение обороноспособности страны (обеспечение потребностей армии, покупку оружия/техники, содержание воинских частей, зарплаты и т.д.);

единый налог — на развитие территориальной общины (деньги направляются в бюджет местного самоуправления).

Каждая гривна, уплаченная предпринимателями в Украине, идет на поддержку конкретных направлений. Обязательные налоги для ФЛП помогают обеспечивать государственные и общественные нужды.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, физические лица-предприниматели должны заплатить единый налог и военный сбор до 20 марта. Единый социальный взнос уплачивается аж в апреле по итогам первого квартала 2026 года.

Также мы писали, какие платежи от клиентов категорически нельзя принимать ФЛП и почему. Речь идет об оплате на счет без назначения платежа. Такие транзакции могут вызвать вопросы у контролирующего органа.