Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Лучшие дни месяца для регистрации ФЛП — когда стоит подать заявку в ГНС

Лучшие дни месяца для регистрации ФЛП — когда стоит подать заявку в ГНС

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 07:15
Регистрация ФЛП в 2026 году — в какие дни выгоднее открывать свой бизнес
Лучшие дни месяца для регистрации ФЛП в Украине. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Каждый месяц в Украине появляются новые ФЛП на едином налоге. Очень редко будущие предприниматели задумываются над датой регистрации своего бизнеса — почти никогда подача заявки на открытие ФЛП не имеет привязки к конкретному дню недели либо месяца. Однако не помешает узнать, когда максимально выгодно осуществлять регистрацию.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на юриста Богдана Янкива.

Реклама
Читайте также:

Когда лучше открывать ФЛП в Украине

Представителям 1-2 группы упрощенной системы советуют подавать заявку на регистрацию ФЛП не позднее первой половины месяца, лучше всего — где-то в начале. Дело в том, что предприниматель получает статус единщика с 1 числа следующего месяца после обращения в Государственную налоговую службу.

"Будет достаточно времени, чтобы отследить, прошла ли заявка, нет ли технических проблем или отказов. Если что-то пойдет не так — успеете исправить. Если зарегистрироваться в конце месяца, время на исправление проблемы будет минимальное, а старт с нужной даты сорвется", — констатировал юрист.

Для представителей 3 группы лучший период регистрации — первые числа месяца. Причина кроется в уплате единого социального взноса. ГНС предоставляет статус единщика сразу, не дожидаясь следующего месяца. Аналогично начинается начисление ЕСВ.

Причем придется заплатить полную сумму взноса за весь месяц, даже если регистрация состоялась в последний день. Чтобы зря не заплатить 1 902,34 грн за несколько дней пребывания на едином налоге, стоит начинать деятельность в первых числах.

Куда идут налоги украинцев

Ранее мы рассказывали, на какие нужды тратят налоги физических лиц-предпринимателей, в частности единый социальный взнос, военный сбор и единый налог. ФЛП должны ежемесячно или ежеквартально вовремя вносить платежи на счета, но единицы знают назначение этих средств.

Вот куда идут налоги ФЛП:

  • единый социальный взнос — на общеобязательное государственное социальное страхование (для выплаты пенсий и обеспечения соцгарантий);
  • военный сбор — на повышение обороноспособности страны (обеспечение потребностей армии, покупку оружия/техники, содержание воинских частей, зарплаты и т.д.);
  • единый налог — на развитие территориальной общины (деньги направляются в бюджет местного самоуправления).

Каждая гривна, уплаченная предпринимателями в Украине, идет на поддержку конкретных направлений. Обязательные налоги для ФЛП помогают обеспечивать государственные и общественные нужды.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, физические лица-предприниматели должны заплатить единый налог и военный сбор до 20 марта. Единый социальный взнос уплачивается аж в апреле по итогам первого квартала 2026 года.

Также мы писали, какие платежи от клиентов категорически нельзя принимать ФЛП и почему. Речь идет об оплате на счет без назначения платежа. Такие транзакции могут вызвать вопросы у контролирующего органа.

ФЛП налоги Налоговая служба бизнес предприниматели
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации