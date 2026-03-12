Відео
Цей штраф дуже просто отримати — за які помилки часто карають ФОП

Цей штраф дуже просто отримати — за які помилки часто карають ФОП

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 08:20
Помилка в декларації ФОП — як виправити і чи можна уникнути штрафів у 2026
ФОП доведеться заплатити штраф за помилку в декларації. Фото: НБУ/Flickr

Всі фізичні особи-підприємці повинні вчасно сплачувати податки і подавати звіти до крайніх дат, встановлених законом. Дуже часто внаслідок неуважності українці заповнюютьдекларації з помилками. Це загрожує представникам бізнесу штрафами, однак фінансових витрат можна уникнути.

Повідомляє Новини.LIVE з посиланням на юриста Богдана Янківа.

Читайте також:

Поширені помилки у звіті ФОП

Можна виділити три типові помилки, які найчастіше виявляє контролюючий орган під час перевірки декларацій:

  • подання додатку по ЄСВ, коли діяла пільга;
  • не відображення звільнення від нарахування єдиного податку чи військового збору;
  • неправильно порахований дохід за звітний період.

Підприємці можуть виправити помилку самостійно, не чекаючи, поки податківці звернуть на неї увагу та накладуть штрафну санкцію. Якщо період подання не закрився, необхідно відправити декларацію повторно за формою "Нова звітна".

"Вона замінить попередній звіт, а податкова врахує саме останній варіант. Нову звітну можна подавати скільки завгодно разів до настання граничного строку — кожна наступна просто перекриває попередню", — уточнив Богдан Янків.

У разі закінчення звітного періоду доведеться відправити в ДПС документ за формою "Уточнююча". Необхідно виправити помилкові дані, а також обов’язково заповнити шостий розділ з інформацією про попередню/нову суму податків і різницю між ними.

Який штраф за уточнюючий звіт

Згідно зі статтею 50 Податкового кодексу України, якщо ФОП внаслідок виправлення даних зменшить нараховану раніше суму податку, то штрафи і пеня не застосовуються, оскільки не відбулося прострочення сплати узгодженого зобов’язання.

Однак у випадку подання уточнюючої декларації через заниження податків доведеться заплатити 3% або 5% штрафу від цієї суми. Санкція у розмірі 10% чекає ФОПів, помилки яких виявив контролюючий орган у процесі перевірки звітності. При повторній недоплаті протягом 3 років штраф збільшиться до 50%.

Нагадаємо, ФОП на єдиному податку радять подавати заявку на реєстрацію бізнесу на початку місяця. Це допоможе уникнути зайвої сплати єдиного соціального внеску і дасть час на виправлення помилок.

Також ми писали, скільки часу мають українці на внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків. Закон передбачає 30-денний термін на повідомлення ДПС про оновлення персональних даних.

декларація ФОП штрафи підприємці помилки
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
