Головна Економіка Продаж спадкового майна — скільки податків потрібно заплатити у 2026 році

Продаж спадкового майна — скільки податків потрібно заплатити у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 08:22
Продаж спадщини — який відсоток забирає держава та хто звільняється від податків у 2026 році
Розмір податків під час продажу спадщини. Фото: Pixabay, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Спадкування — це передання прав і обов’язків від померлої людини (спадкодавця) до спадкоємців. Воно може відбуватися або за законом, або за заповітом. Водночас спосіб отримання спадщини не впливає на податки.

Про те, які податки потрібно заплатити українцям при продажі спадкового майна у 2026 році, розповідають Новини.LIVE з посиланням на пояснення юристів на сайті Юристи.UA.

Читайте також:

Як оподатковується спадщина

В Україні окремого податку на спадщину немає. Проте успадковане майно оподатковується податком на доходи фізичних осіб (ПДФО). Ставка може становити 0%, 5% або 18% — залежно від ступеня спорідненості та резидентського статусу спадкодавця і спадкоємця.

Нульова ставка (0%) застосовується для родичів першого та другого ступеня споріднення. До першого ступеня належать:

  • батьки;
  • чоловік або дружина;
  • діти (у тому числі усиновлені або народжені після смерті спадкодавця).

До другого ступеня належать:

  • онуки;
  • бабуся та дідусь;
  • рідні брати та сестри.

Якщо спадкоємець не належить до родичів першого або другого ступеня, успадковане майно оподатковується за ставкою 5% ПДФО. 18% ПДФО сплачують у випадках, коли:

  • спадщину отримують від спадкодавця-нерезидента;
  • спадкоємець є нерезидентом, а спадкодавець — резидент України.

У таких ситуаціях ступінь спорідненості не має значення.

Податки під час продажу успадкованої нерухомості

Якщо людина продає успадковану нерухомість, податки залежать від кількості продажів протягом року. Перший продаж у році для резидента не оподатковується ПДФО, а другий так:

  • 5% ПДФО;
  • 5% військового збору.

Відповідно до п. 172.1 ст. 172 Податкового кодексу України, протягом одного року не оподатковується дохід від продажу або обміну одного об’єкта нерухомості, якщо він перебував у власності понад три роки. Це стосується:

  • кімнат;
  • садових чи дачних будинків;
  • житлових будинків, квартир або їх частин;
  • земельних ділянок, на яких розташовані такі об’єкти;
  • земельних ділянок у межах норм безоплатної передачі;
  • сільськогосподарських земель, отриманих під час приватизації або у спадщину.

Водночас правило про три роки володіння не застосовується до майна, отриманого у спадщину.

Якщо ж протягом року продається другий об’єкт нерухомості з цього переліку або інше майно, отриманий дохід оподатковується за ставкою 5% ПДФО.

Раніше ми писали, що іноді українці потрапляють у неприємну ситуацію: нотаріус відмовляє оформлювати спадщину на житло, де вони довго жили разом із померлим. Причина проста — за життя власник не встиг правильно оформити нерухомість на себе.

Також ми розповідали, що перед тим, як погоджуватися на спадщину, варто все добре зважити. Буває, що майно приносить не користь, а проблеми. Разом із ним можна отримати борги, великі податки або додаткові витрати на оформлення.

податки гроші спадок майно заповіт
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
