Заповіт на неприватизовану квартиру — чи мати юридичну силу документ та хто отримає майно

Оформлення спадщини на неприватизовану квартиру. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Деякі українці можуть зіткнутись з неприємною ситуацією, коли нотаріус відмовляє у оформленні спадщини на помешкання, в якому вони довгий час проживали разом зі спадкодавцем. Все тому, що людина за життя не встигла оформити нерухомість у власність належним чином.

Про те, чи можна заповісти неприватизоване майно та, чи матиме такий документ юридичну силу, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Що відбувається з неприватизованою квартирою після смерті наймача

Фахівці YouTube-каналу "Наказ" нагадали, що приватизація — це передача житла з державної або комунальної власності у приватну. Якщо людина не оформила власність на квартиру, вона лише користувалася нею за договором найму або ордером.

Після смерті наймача житло, яке не пройшло приватизацію, залишається у власності держави або місцевої громади. Таку квартиру:

повертають до житлового фонду;

можуть видати іншим громадянам, які потребують поліпшення умов проживання.

Спадкоємці у такому випадку не мають жодних прав на цю квартиру, навіть якщо роками жили в ній.

Коли можливо отримати неприватизовану квартиру у спадок

Є лише один виняток. Якщо покійний розпочав процес приватизації за життя — подав заяву та зібрав необхідні документи, але помер до завершення процедури. В такому випадку спадкоємці можуть завершити оформлення.

Це підтверджується постановою Верховного суду від 9 серпня 2023 року. Суд чітко вказав: спадкоємці можуть отримати квартиру, якщо за життя спадкодавець подав належно оформлену заяву на приватизацію. Якщо ж документи не подавалися, квартира у спадок не переходить навіть через суд.

Чи можна заповісти неприватизовану квартиру та, чи матиме юридичну силу такий документ

На сайті Юристи.UA зазначається, що людина може скласти заповіт на все майно, що належить їй за законом. Проте, згідно з українським законодавством, до складу спадщини входять лише ті права та обов’язки, які належали спадкодавцеві на момент смерті.

Нотаріус може скласти такий заповіт, бо він не зобов’язаний перевіряти право власності в момент підписання документів. Але після смерті спадкоємці не зможуть оформити право власності на таке майно. Нотаріус просто видасть відмову, оскільки об’єкт не зареєстрований за померлою особою.

Майте на увазі: якщо майно не приватизоване, воно не є об’єктом спадкування. У такому випадку діє право користування житлом, яке за певних умов переходить до тих, хто там прописаний (зареєстрований), а не до тих, хто вказаний у заповіті.

Отже, якщо ви опинилися в подібній ситуації, варто перевірити наявність документів про приватизацію. А якщо плануєте залишити житло у спадок, обов’язково закінчіть процес приватизації за життя.

Раніше ми писали, що іноді українці роблять заповіт на користь далеких родичів або сторонніх людей. Може здатися, що їхні діти залишаться без спадку, але насправді це не завжди так.

Також ми розповідали, що багато люди роками піклуються про родичів, вкладають в це свій час і гроші. Однак після їх смерті сім’я дізнається у нотаріуса, що майно передали незнайомій людині. Тоді виникає питання: чи можна оскаржити такий заповіт.