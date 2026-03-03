Завещание на неприватизированную квартиру — будет ли иметь юридическую силу такой документ

Оформление наследства на неприватизированную квартиру. Фото: Pexels. Коллаж: Новости.LIVE

Некоторые украинцы могут столкнуться с ситуацией, когда нотариус отказывает в оформлении наследства на квартиру, в которой они долгое время проживали вместе с наследодателем. Все потому, что человек при жизни не успел оформить недвижимость в собственность должным образом.

О том, можно ли завещать неприватизированное имущество и, будет ли иметь такой документ юридическую силу, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Что происходит с неприватизированной квартирой после смерти нанимателя

Специалисты YouTube-канала "Наказ" напомнили, что приватизация — это передача жилья из государственной или коммунальной собственности в частную. Если человек не оформил собственность на квартиру, он лишь пользовался ею по договору найма или ордеру.

После смерти нанимателя жилье, которое не прошло приватизацию, остается в собственности государства или местной общины. Такую квартиру:

возвращают в жилищный фонд;

могут выдать другим гражданам, нуждающимся в улучшении условий проживания.

Наследники в таком случае не имеют никаких прав на эту квартиру, даже если годами жили в ней.

Когда возможно получить неприватизированную квартиру по наследству

Есть только одно исключение. Если покойный начал процесс приватизации при жизни — подал заявление и собрал необходимые документы, но умер до завершения процедуры. В таком случае наследники могут завершить оформление.

Это подтверждается постановлением Верховного суда от 9 августа 2023 года. Суд четко указал: наследники могут получить квартиру, если при жизни наследодатель подал надлежащим образом оформленное заявление на приватизацию. Если же документы не подавались, квартира по наследству не переходит даже через суд.

Можно ли завещать неприватизированную квартиру и, будет ли иметь юридическую силу такой документ

На сайте Юристи.UA отмечается, что человек может составить завещание на все имущество, принадлежащее ему по закону. Однако, согласно украинскому законодательству, в состав наследства входят только те права и обязанности, которые принадлежали наследодателю на момент смерти.

Нотариус может составить такое завещание, так как он не обязан проверять право собственности в момент подписания документов. Но после смерти наследники не смогут оформить право собственности на такое имущество. Нотариус просто выдаст отказ, поскольку объект не зарегистрирован за умершим лицом.

Имейте в виду: если имущество не приватизировано, оно не является объектом наследования. В таком случае действует право пользования жильем, которое при определенных условиях переходит к тем, кто там прописан (зарегистрирован), а не к тем, кто указан в завещании.

Итак, если вы оказались в подобной ситуации, стоит проверить наличие документов о приватизации. А если планируете оставить жилье по наследству, обязательно закончите процесс приватизации при жизни.

