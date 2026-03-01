Видео
Сомнительное завещание — как оспорить документ в 2026 году

Сомнительное завещание — как оспорить документ в 2026 году

Дата публикации 1 марта 2026 07:15
Имущество завещали посторонним людям — как родственникам оспорить документ в 2026 году
Мужчина подписывает документ. Фото: Pexels

Иногда украинцы годами ухаживают за кем-то из своих родственников, тратят время, силы и деньги. После смерти близкого человека семья обращается к нотариусу, чтобы оформить наследство — и узнает, что все имущество завещано постороннему человеку, о котором никто даже не слышал. В таких случаях возникает логичный вопрос: можно ли это оспорить.

О том, могут ли украинцы оспорить завещание и кто это может сделать в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал юридической компании "Наказ".

Почему возникают споры из-за завещания

Подобные истории случаются довольно часто. Самые распространенные ситуации:

  • наследником становится посторонний человек;
  • завещание составлено во время тяжелой болезни;
  • родственники сомневаются, осознавал ли человек свои действия;
  • все имущество переходит одному лицу, тогда как другие родственники остаются ни с чем.

Однако важно понимать, что само по себе несогласие с завещанием не является основанием для его отмены.

В каких случаях можно оспорить завещание

Обжаловать завещание можно только в определенных законом случаях:

  1. недееспособность лица: если завещание составлено несовершеннолетним или человеком, признанным недееспособным, оно является недействительным.
  2. Обман или давление: завещание, подписанное под принуждением, угрозами или обманом, также может быть отменено — при наличии доказательств.
  3. Нарушение формы: документ должен быть письменным и заверенным нотариусом или уполномоченным лицом. Нарушение этих требований — это автоматическое основание для отмены.
  4. Поддельная подпись: в судебной практике встречаются случаи, когда экспертиза подтверждает фальсификацию. В такой ситуации, как отмечал Верховный Суд Украины, завещание признается недействительным.
  5. Состояние здоровья: если человек из-за болезни или сильных лекарств не осознавал свои действия, это может стать основанием для обжалования. Но это одна из самых сложных категорий дел, требующая медицинских доказательств.

Кто может обратиться в суд для оспаривания завещания

Обратиться в суд могут наследники по закону или по предыдущему завещанию, лица, имеющие право на обязательную долю, а также другие заинтересованные лица. Если завещание будет признано недействительным, наследство распределяется по закону между родственниками соответствующей очереди.

В каких случаях суд не отменит завещание

Суд не отменит завещание только потому, что оно кажется несправедливым, были устные обещания относительно наследства или есть предположение о влиянии других лиц без доказательств. Закон гарантирует человеку право самостоятельно распоряжаться своим имуществом.

Ранее мы писали, что многие украинцы думают, как правильно передать свое имущество после смерти. Самый распространенный способ — составить завещание, чтобы заранее определить наследников.

Также мы рассказывали, что Ровенский апелляционный суд подтвердил право собственности на наследство, которое ранее потеряла законная владелица из-за незаконной продажи.

Андрей Жинкин
Автор:
Андрей Жинкин
