Майно заповіли стороннім людям — як родичам оскаржити документ у 2026 році

Чоловік підписує документ. Фото: Pexels

Інколи українці роками доглядають когось зі своїх родичів, витрачають час, сили й гроші. Після смерті близької людини родина звертається до нотаріуса, щоб оформити спадщину — і дізнається, що все майно заповідано сторонній людині, про яку ніхто навіть не чув. У таких випадках виникає логічне питання: чи можна це оскаржити.

Про те, чи можуть українці оскаржити заповіт та хто це може зробити у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал юридичної компанії "Наказ".

Реклама

Читайте також:

Чому виникають суперечки через заповіт

Подібні історії трапляються доволі часто. Найпоширеніші ситуації:

спадкоємцем стає стороння людина;

заповіт складено під час тяжкої хвороби;

родичі сумніваються, чи людина усвідомлювала свої дії;

усе майно переходить одній особі, тоді як інші родичі залишаються ні з чим.

Однак важливо розуміти, що сама по собі незгода із заповітом не є підставою для його скасування.

В яких випадках можна оскаржити заповіт

Оскаржити заповіт можна лише у визначених законом випадках:

Недієздатність особи: якщо заповіт складено неповнолітнім або людиною, визнаною недієздатною, він є недійсним. Обман або тиск: заповіт, підписаний під примусом, погрозами чи обманом, також може бути скасований — за наявності доказів. Порушення форми: документ має бути письмовим і посвідченим нотаріусом або уповноваженою особою. Порушення цих вимог — це автоматична підстава для скасування. Підроблений підпис: у судовій практиці трапляються випадки, коли експертиза підтверджує фальсифікацію. У такій ситуації, як зазначав Верховний Суд України, заповіт визнається недійсним. Стан здоров’я: якщо людина через хворобу або сильні ліки не усвідомлювала свої дії, це може стати підставою для оскарження. Але це одна з найскладніших категорій справ, що потребує медичних доказів.

Хто може звернутися до суду для оскарження заповіту

Звернутися до суду можуть спадкоємці за законом або за попереднім заповітом, особи, які мають право на обов’язкову частку, а також інші зацікавлені особи. Якщо заповіт буде визнано недійсним, спадщина розподіляється за законом між родичами відповідної черги.

В яких випадках суд не скасує заповіт

Суд не скасує заповіт лише через те, що він здається несправедливим, були усні обіцянки щодо спадщини або є припущення про вплив інших осіб без доказів. Закон гарантує людині право самостійно розпоряджатися своїм майном.

Раніше ми писали, що багато українців думають, як правильно передати своє майно після смерті. Найпоширеніший спосіб — скласти заповіт, щоб заздалегідь визначити спадкоємців.

Також ми розповідали, що Рівненський апеляційний суд підтвердив право власності на спадщину, яку раніше втратила законна власниця через незаконний продаж.