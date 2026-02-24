Спадщина у 2026 році — хто отримає майно, придбане у шлюбі

Чоловік похилого віку підписує документ. Фото: Freepik

Для багатьох українців питання спадку виникає у складні моменти життя. Після смерті родича часто виникають конфлікти між спадкоємцями або труднощі з оформленням майна.

Про те, хто успадкує майно придбане в шлюбі у 2026 році, у коментарі журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповів юрист Олег Козляк.

Реклама

Читайте також:

Черги спадкоємців — хто може отримати майно у 2026 році

Якщо заповіту немає, майно отримують родичі померлого відповідно до встановленої черговості. Вона регулюється 86 главою Цивільного кодексу України та передбачає 5 черг спадкоємців:

Першою чергою є діти (включно з усиновленими та тими, хто народився після смерті батьків), подружжя, що вижило, та батьки померлого. Якщо таких спадкоємців немає або вони відмовилися від спадщини, право переходить до другої черги — рідних братів і сестер та баби й діда з обох боків. Третя черга включає рідних дядьків і тіток. Четверта — люди, які не є родичами, але проживали зі спадкодавцем п’ять років і більше. П’ята черга охоплює інших родичів до шостого ступеня споріднення та утриманців, які не входили до складу сім’ї.

Наступна черга отримує спадщину тільки, якщо немає спадкоємців попередньої черги або вони відмовилися від майна.

Хто успадкує майно, придбане під час шлюбу

Майно, куплене подружжям у шлюбі, зазвичай є спільною власністю. Кожен із подружжя має половину.

"У контексті спадкування це працює так: якщо один із подружжя помирає, спочатку виділяється його половина у спільному майні. Лише ця частина передається спадкоємцям — за законом або за заповітом. Інша половина залишається у власності другого з подружжя й не входить до спадщини", — пояснив Олег Козляк.

Він також додав, що це правило діє і для майна, придбаного для дітей або сім’ї. Тому важливо зберігати документи про купівлю, щоб нотаріус міг чітко визначити склад майна.

"У разі смерті батьків діти належать до першої черги спадкування, тому мають рівні права на майно. Якщо дітей кілька, частки діляться порівну, якщо заповіт не встановлює інше", — зазначає юрист.

Якщо майно оформлене на одного з батьків, але придбане у шлюбі, другий із подружжя отримує свою частку як співвласник, а діти — частку померлого батька або матері.

Раніше ми писали, що у деяких українських родинах буває, що дитина не є біологічною для одного з подружжя. Після смерті мачухи чи вітчима часто постає питання: чи має пасинок або падчерка право на спадщину.

Також ми розповідали, що багато українців перед шлюбом обдумують практичні питання у стосунках. Щороку зростає кількість шлюбних договорів, що показує: люди все менше вважають юридичне оформлення прав ознакою недовіри до партнера.