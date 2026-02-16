Відео
Головна Економіка Спадщина у 2026 році — яке майно та права не переходять нащадкам

Спадщина у 2026 році — яке майно та права не переходять нащадкам

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 07:15
Не все можна отримати у спадок — які активи людини не переходять нащадкам
Чоловік робить помітки в документах. Фото: Pexels

Слово "спадщина", як правило, асоціюється з майном, яке людина отримує після смерті близького родича. Однак закон чітко встановлює, що не всі права та обов’язки можуть переходити у спадок.

Про те, які активи родича не можна отримати у спадок у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на норми Цивільного кодексу України.

Читайте також:

Які права та обов'язки не входять до складу спадщини

У статті 1219 Цивільного кодексу України зазначено, що існує окрема категорія прав і зобов’язань, які мають особистий характер і припиняються зі смертю людини. Тобто спадкоємці не можуть отримати все без винятку. У 2026 році не підлягають спадкуванню:

  • особисті немайнові права, такі як честь, гідність, репутація, право на приватне життя;
  • право на відшкодування шкоди здоров’ю, оскільки воно стосується лише конкретної особи;
  • членство в громадських організаціях або об’єднаннях, яке автоматично припиняється після смерті;
  • аліменти, пенсії та соціальні виплати, які призначаються індивідуально і не можуть бути передані іншим;
  • деякі боргові зобов’язання, якщо вони тісно пов’язані з особою боржника і не можуть бути виконані іншою людиною.

Яке майно заборонено передавати у спадок у 2026 році

В Україні можна передати у спадок практично будь-яке законне майно. 

"А от якщо раптом у дідуся в гаражі стоїть, з часів другої світової війни, не оформлена належним чином німецька гаубиця — то він не зможе її оформити, як спадок, бо це заборонено", — у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн пояснив керуючий партнер Адвокатського об'єднання VIDAR Станіслав Борис.

Тобто нерухомість, транспорт, гроші, коштовності чи особисті речі можуть переходити спадкоємцям без проблем. Але якщо у померлого було щось незаконне, наприклад незареєстрована зброя, — таке майно не може бути оформлене як спадщина.

Які документи потрібні для отримання спадщини у 2026 році

Щоб оформити спадок, спадкоємцю необхідно підготувати такі документи:

  • свідоцтво про смерть;
  • паспорт та ідентифікаційний код;
  • документи на майно, якщо вони є;
  • довідку про останнє місце проживання померлого;
  • документ, що підтверджує спорідненість, або заповіт.

Також важливо пам’ятати, що заяву про прийняття спадщини потрібно подати протягом шести місяців з моменту смерті. Якщо цього не зробити вчасно, оформити спадок можна буде лише через суд.

Раніше ми писали, що багато українців з часом думають про те, що буде з їхнім майном після смерті. Найчастіше для цього складають заповіт, у якому заздалегідь вказують, хто і що отримає.

Також ми розповідали, що в Україні спадкоємець має обмежений час, щоб звернутися до нотаріуса та подати заяву про прийняття спадщини. Якщо цього не зробити вчасно, людина може втратити право на майно.

закон документи спадок майно заповіт
Юлія Ляхова - Керівниця відділу економічних новин
Автор:
Юлія Ляхова
