Не все можна отримати у спадок — які активи людини не переходять нащадкам

Спадщина у 2026 році — яке майно та права не переходять нащадкам
Слово "спадщина", як правило, асоціюється з майном, яке людина отримує після смерті близького родича. Однак закон чітко встановлює, що не всі права та обов’язки можуть переходити у спадок.
Про те, які активи родича не можна отримати у спадок у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на норми Цивільного кодексу України.
Які права та обов'язки не входять до складу спадщини
У статті 1219 Цивільного кодексу України зазначено, що існує окрема категорія прав і зобов’язань, які мають особистий характер і припиняються зі смертю людини. Тобто спадкоємці не можуть отримати все без винятку. У 2026 році не підлягають спадкуванню:
- особисті немайнові права, такі як честь, гідність, репутація, право на приватне життя;
- право на відшкодування шкоди здоров’ю, оскільки воно стосується лише конкретної особи;
- членство в громадських організаціях або об’єднаннях, яке автоматично припиняється після смерті;
- аліменти, пенсії та соціальні виплати, які призначаються індивідуально і не можуть бути передані іншим;
- деякі боргові зобов’язання, якщо вони тісно пов’язані з особою боржника і не можуть бути виконані іншою людиною.
Яке майно заборонено передавати у спадок у 2026 році
В Україні можна передати у спадок практично будь-яке законне майно.
"А от якщо раптом у дідуся в гаражі стоїть, з часів другої світової війни, не оформлена належним чином німецька гаубиця — то він не зможе її оформити, як спадок, бо це заборонено", — у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн пояснив керуючий партнер Адвокатського об'єднання VIDAR Станіслав Борис.
Тобто нерухомість, транспорт, гроші, коштовності чи особисті речі можуть переходити спадкоємцям без проблем. Але якщо у померлого було щось незаконне, наприклад незареєстрована зброя, — таке майно не може бути оформлене як спадщина.
Які документи потрібні для отримання спадщини у 2026 році
Щоб оформити спадок, спадкоємцю необхідно підготувати такі документи:
- свідоцтво про смерть;
- паспорт та ідентифікаційний код;
- документи на майно, якщо вони є;
- довідку про останнє місце проживання померлого;
- документ, що підтверджує спорідненість, або заповіт.
Також важливо пам’ятати, що заяву про прийняття спадщини потрібно подати протягом шести місяців з моменту смерті. Якщо цього не зробити вчасно, оформити спадок можна буде лише через суд.
