Не все можна отримати у спадок — які активи людини не переходять нащадкам

Чоловік робить помітки в документах. Фото: Pexels

Слово "спадщина", як правило, асоціюється з майном, яке людина отримує після смерті близького родича. Однак закон чітко встановлює, що не всі права та обов’язки можуть переходити у спадок.

Про те, які активи родича не можна отримати у спадок у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на норми Цивільного кодексу України.

Реклама

Читайте також:

Які права та обов'язки не входять до складу спадщини

У статті 1219 Цивільного кодексу України зазначено, що існує окрема категорія прав і зобов’язань, які мають особистий характер і припиняються зі смертю людини. Тобто спадкоємці не можуть отримати все без винятку. У 2026 році не підлягають спадкуванню:

особисті немайнові права, такі як честь, гідність, репутація, право на приватне життя;

право на відшкодування шкоди здоров’ю, оскільки воно стосується лише конкретної особи;

членство в громадських організаціях або об’єднаннях, яке автоматично припиняється після смерті;

аліменти, пенсії та соціальні виплати, які призначаються індивідуально і не можуть бути передані іншим;

деякі боргові зобов’язання, якщо вони тісно пов’язані з особою боржника і не можуть бути виконані іншою людиною.

Яке майно заборонено передавати у спадок у 2026 році

В Україні можна передати у спадок практично будь-яке законне майно.

"А от якщо раптом у дідуся в гаражі стоїть, з часів другої світової війни, не оформлена належним чином німецька гаубиця — то він не зможе її оформити, як спадок, бо це заборонено", — у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн пояснив керуючий партнер Адвокатського об'єднання VIDAR Станіслав Борис.

Тобто нерухомість, транспорт, гроші, коштовності чи особисті речі можуть переходити спадкоємцям без проблем. Але якщо у померлого було щось незаконне, наприклад незареєстрована зброя, — таке майно не може бути оформлене як спадщина.

Які документи потрібні для отримання спадщини у 2026 році

Щоб оформити спадок, спадкоємцю необхідно підготувати такі документи:

свідоцтво про смерть;

паспорт та ідентифікаційний код;

документи на майно, якщо вони є;

довідку про останнє місце проживання померлого;

документ, що підтверджує спорідненість, або заповіт.

Також важливо пам’ятати, що заяву про прийняття спадщини потрібно подати протягом шести місяців з моменту смерті. Якщо цього не зробити вчасно, оформити спадок можна буде лише через суд.

Раніше ми писали, що багато українців з часом думають про те, що буде з їхнім майном після смерті. Найчастіше для цього складають заповіт, у якому заздалегідь вказують, хто і що отримає.

Також ми розповідали, що в Україні спадкоємець має обмежений час, щоб звернутися до нотаріуса та подати заяву про прийняття спадщини. Якщо цього не зробити вчасно, людина може втратити право на майно.