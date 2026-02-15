Заповіт з умовами — які обов'язки можуть отримати спадкоємці разом з майном

Людина підписує документ. Фото: Pexels

Рано чи пізно багато українців замислюються над тим, як правильно розпорядитися своїм майном після смерті. Найпоширенішим способом залишається заповіт. Саме він дозволяє заздалегідь визначити, кому і що дістанеться.

Про те, що таке заповіт з умовою та які вимоги можна прописати, складаючи документ у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на положення статті 1242 Цивільного кодексу України.

Навіщо потрібен заповіт

Заповіт — це особисте розпорядження людини на випадок смерті. Власник майна сам вирішує, кому воно перейде. Це називається принципом свободи заповіту.

В Україні існують різні форми заповіту, і кожна має свої юридичні особливості. Тому перед оформленням документа варто вивчити всі нюанси.

Що таке заповіт з умовами та що можна вимагати від спадкоємців

Закон дозволяє прописати у заповіті певні вимоги до спадкоємців. Тобто людина може отримати спадщину лише в разі дотримання чи виконання визначених умов. Наприклад:

здобуття освіти;

догляд за родичами;

народження дитини;

утримання домашньої тварини;

проживання у конкретному місті чи селі;

збереження нерухомості у належному стані;

заборона продажу майна протягом певного часу.

"Заповідач може вимагати від спадкоємця, наприклад: доглядати за певною людиною (батьками, родичем), утримувати домашню тварину, зберегти житло у конкретному стані, не продавати майно протягом певного часу, виконати якусь дію, пов’язану зі збереженням родинного майна", — журналістці Новини.LIVE Насті Рейн пояснив юрист Олег Козляк.

Втім, такі умови не повинні суперечити закону або обмежувати конституційні права людини.

Чи можна скласти кілька заповітів

Закон дозволяє існування кількох заповітів одночасно, якщо вони не конфліктують між собою. Наприклад, коли різні документи стосуються різного майна або різних спадкоємців. При цьому заповіт можна скасувати двома способами:

Скласти новий документ. Подати заяву про анулювання.

Новий заповіт може повністю або частково змінити попередній. Якщо він стосується лише окремих питань, інші положення старого документа залишаються чинними — за умови, що між ними немає суперечностей.

Водночас варто пам’ятати, що новий заповіт скасовує попередній, але ще давніший документ автоматично не відновлюється.

