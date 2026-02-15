Завещание с условиями — какие обязанности могут получить наследники вместе с имуществом

Человек подписывает документ. Фото: Pexels

Рано или поздно многие украинцы задумываются над тем, как правильно распорядиться своим имуществом после смерти. Самым распространенным способом остается завещание. Именно оно позволяет заранее определить, кому и что достанется.

О том, что такое завещание с условием и какие требования можно прописать, составляя документ в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на положения статьи 1242 Гражданского кодекса Украины.

Зачем нужно завещание

Завещание — это личное распоряжение человека на случай смерти. Владелец имущества сам решает, кому оно перейдет. Это называется принципом свободы завещания.

В Украине существуют разные формы завещания, и каждая имеет свои юридические особенности. Поэтому перед оформлением документа стоит изучить все нюансы.

Что такое завещание с условиями и что можно требовать от наследников

Закон позволяет прописать в завещании определенные требования к наследникам. То есть человек может получить наследство только в случае соблюдения или выполнения определенных условий. Например:

получение образования;

уход за родственниками;

рождение ребенка;

содержание домашнего животного;

проживание в конкретном городе или селе;

сохранение недвижимости в надлежащем состоянии;

запрет продажи имущества в течение определенного времени.

"Завещатель может требовать от наследника, например: ухаживать за определенным человеком (родителями, родственником), содержать домашнее животное, сохранить жилье в конкретном состоянии, не продавать имущество в течение определенного времени, выполнить какое-то действие, связанное с сохранением семейного имущества", — журналистке Новини.LIVE Насте Рейн объяснил юрист Олег Козляк.

Впрочем, такие условия не должны противоречить закону или ограничивать конституционные права человека.

Можно ли составить несколько завещаний

Закон разрешает существование нескольких завещаний одновременно, если они не конфликтуют между собой. Например, когда разные документы касаются разного имущества или разных наследников. При этом завещание можно отменить двумя способами:

Составить новый документ. Подать заявление об аннулировании.

Новое завещание может полностью или частично изменить предыдущее. Если оно касается лишь отдельных вопросов, остальные положения старого документа остаются в силе — при условии, что между ними нет противоречий.

В то же время стоит помнить, что новое завещание отменяет предыдущее, но еще более давний документ автоматически не восстанавливается.

