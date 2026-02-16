Не все можно получить в наследство — какие активы человека не переходят потомкам

Мужчина делает пометки в документах. Фото: Pexels

Слово "наследство", как правило, ассоциируется с имуществом, которое человек получает после смерти близкого родственника. Однако закон четко устанавливает, что не все права и обязанности могут переходить по наследству.

О том, какие активы родственника нельзя получить в наследство в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE с отсылкой на нормы Гражданского кодекса Украины.

Какие права и обязанности не входят в состав наследства

В статье 1219 Гражданского кодекса Украины указано, что существует отдельная категория прав и обязательств, которые имеют личный характер и прекращаются со смертью человека. То есть наследники не могут получить все без исключения. В 2026 году не подлежат наследованию:

личные неимущественные права, такие как честь, достоинство, репутация, право на частную жизнь;

право на возмещение вреда здоровью, поскольку оно касается только конкретного лица;

членство в общественных организациях или объединениях, которое автоматически прекращается после смерти;

алименты, пенсии и социальные выплаты, которые назначаются индивидуально и не могут быть переданы другим;

некоторые долговые обязательства, если они тесно связаны с личностью должника и не могут быть выполнены другим человеком.

Какое имущество запрещено передавать по наследству в 2026 году

В Украине можно передать по наследству практически любое законное имущество.

"А вот если вдруг у дедушки в гараже стоит, со времен второй мировой войны, не оформленная должным образом немецкая гаубица — то он не сможет ее оформить, как наследство, потому что это запрещено", — в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн объяснил управляющий партнер Адвокатского объединения VIDAR Станислав Борис.

То есть недвижимость, транспорт, деньги, драгоценности или личные вещи могут переходить наследникам без проблем. Но если у умершего было что-то незаконное, например незарегистрированное оружие, — такое имущество не может быть оформлено как наследство.

Какие документы нужны для получения наследства в 2026 году

Чтобы оформить наследство, наследнику необходимо подготовить такие документы:

свидетельство о смерти;

паспорт и идентификационный код;

документы на имущество, если они есть;

справку о последнем месте жительства умершего;

документ, подтверждающий родство, или завещание.

Также важно помнить, что заявление о принятии наследства нужно подать в течение шести месяцев с момента смерти. Если этого не сделать вовремя, оформить наследство можно будет лишь через суд.

