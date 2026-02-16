Видео
Главная Экономика Наследство в 2026 году — какое имущество и права не переходят потомкам

Наследство в 2026 году — какое имущество и права не переходят потомкам

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 07:15
Не все можно получить в наследство — какие активы человека не переходят потомкам
Мужчина делает пометки в документах. Фото: Pexels

Слово "наследство", как правило, ассоциируется с имуществом, которое человек получает после смерти близкого родственника. Однако закон четко устанавливает, что не все права и обязанности могут переходить по наследству.

О том, какие активы родственника нельзя получить в наследство в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE с отсылкой на нормы Гражданского кодекса Украины.

Читайте также:

Какие права и обязанности не входят в состав наследства

В статье 1219 Гражданского кодекса Украины указано, что существует отдельная категория прав и обязательств, которые имеют личный характер и прекращаются со смертью человека. То есть наследники не могут получить все без исключения. В 2026 году не подлежат наследованию:

  • личные неимущественные права, такие как честь, достоинство, репутация, право на частную жизнь;
  • право на возмещение вреда здоровью, поскольку оно касается только конкретного лица;
  • членство в общественных организациях или объединениях, которое автоматически прекращается после смерти;
  • алименты, пенсии и социальные выплаты, которые назначаются индивидуально и не могут быть переданы другим;
  • некоторые долговые обязательства, если они тесно связаны с личностью должника и не могут быть выполнены другим человеком.

Какое имущество запрещено передавать по наследству в 2026 году

В Украине можно передать по наследству практически любое законное имущество.

"А вот если вдруг у дедушки в гараже стоит, со времен второй мировой войны, не оформленная должным образом немецкая гаубица — то он не сможет ее оформить, как наследство, потому что это запрещено", — в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн объяснил управляющий партнер Адвокатского объединения VIDAR Станислав Борис.

То есть недвижимость, транспорт, деньги, драгоценности или личные вещи могут переходить наследникам без проблем. Но если у умершего было что-то незаконное, например незарегистрированное оружие, — такое имущество не может быть оформлено как наследство.

Какие документы нужны для получения наследства в 2026 году

Чтобы оформить наследство, наследнику необходимо подготовить такие документы:

  • свидетельство о смерти;
  • паспорт и идентификационный код;
  • документы на имущество, если они есть;
  • справку о последнем месте жительства умершего;
  • документ, подтверждающий родство, или завещание.

Также важно помнить, что заявление о принятии наследства нужно подать в течение шести месяцев с момента смерти. Если этого не сделать вовремя, оформить наследство можно будет лишь через суд.

Ранее мы писали, что многие украинцы со временем думают о том, что будет с их имуществом после смерти. Чаще всего для этого составляют завещание, в котором заранее указывают, кто и что получит.

Также мы рассказывали, что в Украине наследник имеет ограниченное время, чтобы обратиться к нотариусу и подать заявление о принятии наследства. Если этого не сделать вовремя, человек может потерять право на имущество.

закон документы наследство имущество завещание
Юлия Ляхова - Руководитель отдела экономических новостей
Автор:
Юлия Ляхова
