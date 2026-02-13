Шлюбний договір — які питання можна вирішити і що заборонено включати в документ

Наречена підписує документи. Фото: Pexels

Чимало українців перед укладанням шлюбу замислюються над прагматичним підходом до подружніх відносин. Статистика показує, що кількість шлюбних договорів щороку зростає. Тобто наші громадяни відходять від стереотипної думки, що закріплення прав на юридичному рівні — це недовіра до партнера.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що можна визначити шлюбним договором, посилаючись на Міністерство юстиції України.

Які питання вирішує шлюбний договір

Завдяки цьому документу наречені або подружжя можуть дійти згоди щодо різних питань, пов’язаних із майном. Стандартне правило Сімейного кодексу говорить: набуте у шлюбі автоматично ділиться порівну між колишніми чоловіком і дружиною. Саме цю норму, яка на практиці багатьма вважається несправедливою, можна обійти.

За допомогою шлюбного контракту можна вирішити такі питання і встановити правила:

все майно, нажите під час подружніх відносин, є власністю людини, на яку воно оформлене;

поділ між колишніми нерухомого майна, транспортних засобів або бізнесу в разі розлучення;

розмір і терміни витрати аліментів (за умови порушення кошти стягуються через виконавчий напис нотаріуса, а не суд);

порядок користування житлом або права проживання родичів.

Цей перелік неповний, його можна розширювати. Все залежить від завбачливості подружжя та бажання встановити справедливі майнові права один для одного. Водночас деякі питання шлюбний договір вирішити не в змозі, оскільки є пряма законодавча заборона.

Що не можна включати у шлюбний договір

Документ не може на юридичному рівні регулювати особисті стосунки між партнерами, наприклад, встановлювати обов’язки щодо вірності, ведення домашнього господарства, кількості поїздок до родичів або регулярності статевого контакту.

Інші заборони включають зменшення прав дітей і надмірну фінансову перевагу одного партнера над іншим. Якщо договір ставить чоловіка чи дружину у "надзвичайно невигідне матеріальне становище", його можуть визнати недійсним у судовому порядку.

Щоб внести зміни в текст документу або розірвати його, необхідна взаємна згода подружжя. Не допускається одностороннє втручання, відмова від виконання прописаних умов тощо. Дійсним вважається лише той шлюбний договір, що містить нотаріальне посвідчення.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, майно вважається особистою власністю, якщо було придбане до шлюбу, отримане в дар або спадщину. Після розлучення колишній партнер втрачає право користування житлом/автомобілем.

Також ми писали, що майно, куплене в шлюбі, за загальним правилом ділиться навпіл незалежно від оформлених документів. Однак спадщина, дарування і приватизація залишаються особистою власністю.