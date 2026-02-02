Далі пропозиції не дійде — між ким заборонено укладати шлюб у 2026 році

Пара спілкуються з юристом. Фото: Pexels

В Україні шлюбом вважається лише той сімейний союз жінки та чоловіка, який офіційно зареєстрований у державному органі РАЦС. Спільне проживання без реєстрації шлюбу не надає статусу подружжя і не створює взаємних прав та обов’язків.

Про те, між ким заборонено укладати шлюб в Україні у 2026 році, пояснили в Міністерстві юстиції України.

Між ким шлюб заборонений у 2026 році

Вступати до шлюбу можуть особи, які досягли 18 років. Водночас за рішенням суду дозволяється укладення шлюбу з 16 років, якщо це відповідає інтересам неповнолітньої особи.

Стаття 26 Сімейного кодексу України забороняє укладення шлюбу між близькими родичами. Зокрема, не можуть одружитися:

двоюрідні брат і сестра;

тітка або дядько з племінником чи племінницею;

рідні брати й сестри (як повнорідними, так і неповнорідними);

родичі прямої лінії споріднення — батьки, діти, дідусі, бабусі та онуки;

усиновлювач і усиновлена дитина (до скасування усиновлення).

Водночас суд може дозволити шлюб між рідною дитиною усиновлювача та усиновленою ним дитиною або між усиновленими дітьми однієї особи.

Коли шлюб визнається недійсним

Якщо шлюб укладено з порушенням цих заборон, він може бути визнаний недійсним. Шлюби між близькими родичами прямої лінії або між рідними братом і сестрою є недійсними автоматично.

В інших випадках рішення ухвалює суд, враховуючи тривалість спільного життя, характер стосунків та інші обставини. Водночас шлюб не визнається недійсним, якщо дружина вагітна або у подружжя є спільна дитина.

Правові наслідки визнання шлюбу недійсним

Недійсний шлюб не створює прав і обов’язків подружжя. Майно, набуте за час такого шлюбу, вважається спільною частковою власністю і ділиться з урахуванням внеску кожної сторони.

Аліменти, отримані без законних підстав, можуть бути повернуті (але не більше ніж за три роки). Особа не набуває права проживання у житлі іншої сторони, а зміна прізвища вважається такою, що відбулася без правових підстав.

Ці наслідки застосовуються до осіб, які знали про заборону шлюбу та свідомо її приховали. Громадяни, які не знали й не могли знати про перешкоди для шлюбу, мають право:

на аліменти;

на проживання у житлі;

на поділ майна як у звичайному шлюбі;

на збереження прізвища, обраного під час реєстрації шлюбу.

Визнання шлюбу недійсним не впливає на обсяг прав та обов’язків батьків і дітей, які народилася у такому шлюбі.

