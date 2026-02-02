Дальше предложения не дойдет — между кем запрещено заключать брак в 2026 году

Пара общаются с юристом. Фото: Pexels

В Украине браком считается только тот семейный союз женщины и мужчины, который официально зарегистрирован в государственном органе ЗАГС. Совместное проживание без регистрации брака не дает статуса супругов и не создает взаимных прав и обязанностей.

О том, между кем запрещено заключать брак в Украине в 2026 году, объяснили в Министерстве юстиции Украины.

Между кем брак запрещен в 2026 году

Вступать в брак могут лица, достигшие 18 лет. В то же время по решению суда разрешается заключение брака с 16 лет, если это отвечает интересам несовершеннолетнего лица.

Статья 26 Семейного кодекса Украины запрещает заключение брака между близкими родственниками. В частности, не могут вступить в брак:

двоюродные брат и сестра;

тетя или дядя с племянником или племянницей;

родные братья и сестры (как полнородными, так и неполнородными);

родственники прямой линии родства — родители, дети, дедушки, бабушки и внуки;

усыновитель и усыновленный ребенок (до отмены усыновления).

В то же время суд может разрешить брак между родным ребенком усыновителя и усыновленным им ребенком или между усыновленными детьми одного лица.

Когда брак признается недействительным

Если брак заключен с нарушением этих запретов, он может быть признан недействительным. Браки между близкими родственниками прямой линии или между родными братом и сестрой являются недействительными автоматически.

В других случаях решение принимает суд, учитывая продолжительность совместной жизни, характер отношений и другие обстоятельства. В то же время брак не признается недействительным, если жена беременна или у супругов есть общий ребенок.

Правовые последствия признания брака недействительным

Недействительный брак не создает прав и обязанностей супругов. Имущество, приобретенное за время такого брака, считается общей долевой собственностью и делится с учетом вклада каждой стороны.

Алименты, полученные без законных оснований, могут быть возвращены (но не более чем за три года). Лицо не приобретает права проживания в жилье другой стороны, а изменение фамилии считается состоявшимся без правовых оснований.

Эти последствия применяются к лицам, которые знали о запрете брака и сознательно его скрыли. Граждане, которые не знали и не могли знать о препятствиях для брака, имеют право:

на алименты;

на проживание в жилье;

на раздел имущества как в обычном браке;

на сохранение фамилии, избранной во время регистрации брака.

Признание брака недействительным не влияет на объем прав и обязанностей родителей и детей, которые родилась в таком браке.

