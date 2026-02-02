Видео
Україна
Главная Экономика Не все могут жениться — между кем запрещено заключать брак в 2026 году

Не все могут жениться — между кем запрещено заключать брак в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 12:40
Дальше предложения не дойдет — между кем запрещено заключать брак в 2026 году
Пара общаются с юристом. Фото: Pexels

В Украине браком считается только тот семейный союз женщины и мужчины, который официально зарегистрирован в государственном органе ЗАГС. Совместное проживание без регистрации брака не дает статуса супругов и не создает взаимных прав и обязанностей.

О том, между кем запрещено заключать брак в Украине в 2026 году, объяснили в Министерстве юстиции Украины.

Между кем брак запрещен в 2026 году

Вступать в брак могут лица, достигшие 18 лет. В то же время по решению суда разрешается заключение брака с 16 лет, если это отвечает интересам несовершеннолетнего лица.

Статья 26 Семейного кодекса Украины запрещает заключение брака между близкими родственниками. В частности, не могут вступить в брак:

  • двоюродные брат и сестра;
  • тетя или дядя с племянником или племянницей;
  • родные братья и сестры (как полнородными, так и неполнородными);
  • родственники прямой линии родства — родители, дети, дедушки, бабушки и внуки;
  • усыновитель и усыновленный ребенок (до отмены усыновления).

В то же время суд может разрешить брак между родным ребенком усыновителя и усыновленным им ребенком или между усыновленными детьми одного лица.

Когда брак признается недействительным

Если брак заключен с нарушением этих запретов, он может быть признан недействительным. Браки между близкими родственниками прямой линии или между родными братом и сестрой являются недействительными автоматически.

В других случаях решение принимает суд, учитывая продолжительность совместной жизни, характер отношений и другие обстоятельства. В то же время брак не признается недействительным, если жена беременна или у супругов есть общий ребенок.

Правовые последствия признания брака недействительным

Недействительный брак не создает прав и обязанностей супругов. Имущество, приобретенное за время такого брака, считается общей долевой собственностью и делится с учетом вклада каждой стороны.

Алименты, полученные без законных оснований, могут быть возвращены (но не более чем за три года). Лицо не приобретает права проживания в жилье другой стороны, а изменение фамилии считается состоявшимся без правовых оснований.

Эти последствия применяются к лицам, которые знали о запрете брака и сознательно его скрыли. Граждане, которые не знали и не могли знать о препятствиях для брака, имеют право:

  • на алименты;
  • на проживание в жилье;
  • на раздел имущества как в обычном браке;
  • на сохранение фамилии, избранной во время регистрации брака.

Признание брака недействительным не влияет на объем прав и обязанностей родителей и детей, которые родилась в таком браке.

Ранее мы писали, что когда в семье наступает глубокий кризис, супругам иногда нужно пожить отдельно, чтобы всё взвесить и понять, есть ли смысл сохранять брак. Закон это позволяет — можно официально жить порознь, не оформляя при этом развод.

Также мы рассказывали, что после смерти родителей их дети имеют первоочередное право на наследство. Однако именно наследственные вопросы часто вызывают споры, особенно если среди наследников есть дети, рожденные не в браке.

