Отдельное проживание супругов — какие последствия может иметь такой период в отношениях

Пара снимает кольца. Фото: Pexels

Когда в семье возникает серьезный кризис, супругам иногда нужно время, чтобы спокойно все обдумать и решить, стоит ли сохранять брак. В таких случаях закон позволяет установить режим отдельного проживания — без развода, но с возможностью жить отдельно.

О том, что такое режим отдельного проживания супругов и какие последствия может иметь такой период в отношениях, объяснили в Министерстве юстиции Украины.

Что такое режим отдельного проживания супругов и когда он устанавливается

Этот механизм особенно важен для семей с детьми. Поспешный развод может негативно повлиять на психологическое состояние ребенка. Отдельное проживание помогает уменьшить стресс для детей и дает родителям время на взвешенное решение относительно будущего семьи.

Режим отдельного проживания регулируется статьями 119 и 120 Семейного кодекса Украины. Суд может установить режим отдельного проживания, если совместная жизнь супругов стала невозможной или нежелательной для одного или обоих. Это возможно в двух случаях:

По иску одного из супругов. По совместному заявлению мужа и жены.

Какие правовые последствия имеет отдельное проживание

Отдельное проживание не означает расторжение брака. Супруги и в дальнейшем остаются в браке и сохраняют свои права и обязанности. В то же время закон предусматривает ряд важных изменений:

Имущество, которое каждый из супругов приобрел после установления режима отдельного проживания за собственные средства, не считается общим. Оно является личной собственностью. Но имущество, купленное за семейные сбережения, накопленные до этого, остается общим. Ребенок, родившийся у жены по истечении 10 месяцев с момента установления отдельного проживания, автоматически не считается ребенком мужа. В таком случае происхождение ребенка определяется по отдельной процедуре, предусмотренной законом.

Когда режим отдельного проживания прекращается

Режим отдельного проживания прекращает действие:

если супруги фактически восстановили семейные отношения;

по решению суда — на основании заявления одного из супругов.

Таким образом, режим отдельного проживания является законным способом сделать паузу в сложный период семейной жизни, не разрушая брак и одновременно защищая интересы обеих сторон и детей.

